W Diia uruchomiono rejestrację online w akademikach dla studentów

Studenci zyskali możliwość zarejestrowania miejsca zamieszkania w akademiku online za pośrednictwem portalu „Dія”. Obecnie do usługi dołączyły 42 uczelnie wyższe. Rejestrację można przeprowadzić zdalnie, a w razie potrzeby — jednocześnie wyrejestrować się z poprzedniego adresu.

Jak zarejestrować się w akademiku za pośrednictwem „Dii”

Aby skorzystać z usługi, student musi zalogować się na portalu „Dія” i przejść do sekcji „Zmiana miejsca zamieszkania”.

Podczas wypełniania wniosku można wybrać jedną z dwóch opcji: zarejestrować miejsce zamieszkania w akademiku lub jednocześnie wyrejestrować się z poprzedniego adresu i zarejestrować się pod nowym.

Następnie należy sprawdzić dane osobowe i aktualny adres, wskazać, że nowym miejscem zamieszkania będzie akademik, a także wybrać placówkę edukacyjną i konkretny akademik.

W wniosku należy podać numer i datę umowy o zakwaterowaniu. Następnie dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym (KEP) lub za pomocą „Dія.Підпису”.

Po złożeniu wniosku należy poczekać na jego rozpatrzenie. Jeśli uczelnia nie wyrazi zgody na rejestrację, portal poinformuje wnioskodawcę o odmowie.

Na dzień ogłoszenia do serwisu internetowego dołączyły 42 uczelnie wyższe.

Co powinni wiedzieć przesiedleńcy wewnętrzni

Aby zachować status osoby wewnętrznie przesiedlonej (OIP), należy zwrócić się do centrum świadczenia usług administracyjnych (CSUA). Nie ma potrzeby wyrejestrowywania się z miejsca zamieszkania na terytorium tymczasowo okupowanym lub na terytorium, na którym toczą się aktywne działania wojenne.

Usługa ta jest rozwijana w ramach Programu EGAP, realizowanego przez Fundację Europa Wschodnia przy wsparciu rządu Szwajcarii. Projekt jest wdrażany we współpracy z Ministerstwem Transformacji Cyfrowej Ukrainy, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Państwową Służbą Migracyjną Ukrainy oraz przedsiębiorstwem państwowym „Dokument”.

Informację tę podał dział prasowy aplikacji „Dii”.

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