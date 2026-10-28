В «Дии» запустили онлайн-регистрацию в общежитиях для студентов

Студенты получили возможность онлайн зарегистрировать место жительства в общежитии через портал «Дия». На данный момент к этой услуге присоединились 42 высших учебных заведения. Оформить регистрацию можно удаленно, а при необходимости — одновременно сняться с регистрации по прежнему адресу.

Как зарегистрироваться в общежитии через «Дию»

Чтобы воспользоваться услугой, студенту необходимо авторизоваться на портале «Дия» и открыть раздел «Смена места жительства».

При оформлении заявления можно выбрать один из двух вариантов: зарегистрировать место жительства в общежитии или одновременно сняться с регистрации по прежнему адресу и зарегистрироваться по новому.

Далее необходимо проверить личные данные и текущий адрес, указать, что новым местом проживания будет общежитие, а также выбрать учебное заведение и конкретное общежитие.

В заявлении необходимо указать номер и дату договора о заселении. После этого документ следует подписать квалифицированной электронной подписью (КЭП) или с помощью «Дія.Підпису».

После подачи заявления необходимо дождаться его рассмотрения. Если учебное заведение не одобрит регистрацию, портал уведомит заявителя об отказе.

На момент публикации к онлайн-сервису присоединились 42 высших учебных заведения.

Что нужно знать внутренне перемещенным лицам

Для сохранения статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ) необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Сниматься с регистрации по месту жительства на временно оккупированной территории или территории активных боевых действий для этого не требуется.

Услуга развивается в рамках Программы EGAP, которую реализует Фонд «Восточная Европа» при поддержке правительства Швейцарии. Проект реализуется в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины, Министерством внутренних дел, Министерством образования и науки, Государственной миграционной службой Украины и ГП «Документ».

Об этом сообщает пресс-служба «Дии».

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