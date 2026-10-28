У Дії запустили онлайн-реєстрацію в гуртожитках для студентів

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Студенти отримали можливість онлайн зареєструвати місце проживання в гуртожитку через портал «Дія». Наразі до послуги приєдналися 42 заклади вищої освіти. Оформити реєстрацію можна дистанційно, а за потреби — одночасно знятися з реєстрації за попередньою адресою.

Як зареєструватися в гуртожитку через "Дію"

Щоб скористатися послугою, студенту потрібно авторизуватися на порталі "Дія" та відкрити розділ "Зміна місця проживання".

Під час оформлення заяви можна вибрати один із двох варіантів: зареєструвати місце проживання в гуртожитку або одночасно знятися з реєстрації за попередньою адресою та зареєструватися за новою.

Далі необхідно перевірити персональні дані й поточну адресу, вказати, що новим місцем проживання буде гуртожиток, а також вибрати заклад освіти та конкретний гуртожиток.

У заяві потрібно зазначити номер і дату договору про поселення. Після цього документ слід підписати кваліфікованим електронним підписом (КЕП) або за допомогою "Дія.Підпису".

Після подання заяви потрібно дочекатися її опрацювання. Якщо заклад освіти не погодить реєстрацію, портал повідомить заявника про відмову.

Станом на момент повідомлення до онлайн-сервісу долучилися 42 заклади вищої освіти.

Що потрібно знати внутрішньо переміщеним особам

Для збереження статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Зніматися з реєстрації місця проживання на тимчасово окупованій території або території активних бойових дій для цього не потрібно.

Послугу розвивають у межах Програми EGAP, яку реалізує Фонд Східна Європа за підтримки уряду Швейцарії. Проєкт впроваджується у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством освіти і науки, Державною міграційною службою України та ДП «Документ».

Про це інформує пресслужба Дії.

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