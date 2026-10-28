“Dii”平台已开通学生宿舍的在线注册服务

学生们现在可以通过“迪亚”门户网站在线办理宿舍住址登记。目前已有42所高等教育机构加入该服务。登记手续可远程办理，如有需要，还可同时注销原住址的登记。

如何通过“迪亚”在宿舍办理居住登记

要使用该服务，学生需登录“迪亚”门户网站，并进入“变更居住地”栏目。

提交申请时，可选择以下两种方案之一：在宿舍登记居住地址，或同时注销原居住地址的登记并登记新地址。

接下来需核对个人资料和当前住址，注明新居住地为学生宿舍，并选择教育机构及具体宿舍楼。

申请中需注明入住合同的编号和日期。随后，需使用合格电子签名（КЕП）或通过“Дія.Підпису”对文件进行签名。

提交申请后，需等待审核结果。若教育机构未批准登记，门户网站将向申请人发出拒绝通知。

截至发稿时，已有42所高等教育机构加入了该在线服务平台。

境内流离失所者需知事项

为保留境内流离失所者（VPO）身份，需向行政服务提供中心（ЦНАП）提出申请。为此无需在临时被占领土或活跃交战区注销居住地登记。

该服务是在EGAP计划框架下开发的，该计划由东欧基金会实施，并得到瑞士政府的支持。 该项目是与乌克兰数字转型部、内务部、教育和科学部、乌克兰国家移民局以及国有企业“文档”合作实施的。

“迪伊”平台新闻处通报了这一消息。

“Dii”应用已推出在临时被占领土上在线辞职的功能。

“迪亚”应用中已推出AI助手，用于办理文件和缴纳罚款。

值得一提的是，“迪亚”已实现员工工期自动延期功能。

“Dii”还推出了为孕妇办理津贴及一岁以下儿童补助金的申请功能。

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