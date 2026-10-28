Straż graniczna wykryła w ciężarówce przewożącej meble 51 tysięcy paczek papierosów

Straż graniczna w punkcie granicznym „Mohyliv-Podilskyi” zapobiegła nielegalnemu wywozowi do Mołdawii 51 200 paczek papierosów bez znaczków akcyzowych. Nielegalny ładunek wykryto podczas kontroli ciężarówki marki DAF, prowadzonej przez obywatela Mołdawii, na podstawie wcześniejszych informacji operacyjnych.

Przemytniczy tytoń ukryto za podwójną ścianką naczepy wśród ładunku mebli — szaf i komód. W związku z tym funkcjonariusze zabezpieczyli papierosy, pojazd oraz naczepę. Kierowcy ciężarówki postawiono zarzut przemytu towarów podlegających podatkowi akcyzowemu na dużą skalę, popełnionego przez grupę osób; grozi mu odpowiedzialność karna.

Źródło: Państwowa Służba Graniczna Ukrainy.

Wcześniej w obwodzie czerniowickim służby bezpieczeństwa ujawniły przygotowania do nielegalnego przewozu podrobionych wyrobów tytoniowych przez granicę państwową.

Przypomnijmy, że poziom nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi na Ukrainie w lutym 2026 r. wykazał tendencję spadkową i wyniósł 17,6% w porównaniu z 17,8% w październiku ubiegłego roku.

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