Пограничники обнаружили в грузовике с мебелью 51 тысячу пачек сигарет

Пограничники в пункте пропуска «Могилев-Подольский» пресекли незаконный вывоз в Молдову 51 200 пачек сигарет без акцизных марок. Нелегальный груз был обнаружен во время досмотра грузовика DAF, которым управлял гражданин Молдовы, на основании предварительной оперативной информации.

Контрабандный табак был спрятан за двойной стенкой полуприцепа среди груза с мебелью — шкафами и комодами. По данному факту правоохранители изъяли сигареты, транспортное средство и полуприцеп. Водителю грузовика объявили о подозрении в контрабанде подакцизных товаров в крупных размерах, совершенной группой лиц; ему грозит уголовная ответственность.

Источник: Государственная пограничная служба Украины.

Ранее в Черновицкой области силовики раскрыли подготовку к незаконной переправке контрафактных табачных изделий через государственную границу.

Напомним, уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине в феврале 2026 года продемонстрировал тенденцию к сокращению и составил 17,6% по сравнению с 17,8% в октябре прошлого года.

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