NAZK wykryła oznaki przestępstwa w sprawie Dmytroja Werbyckiego

Redakcja UA.NEWS zwróciła się do państwowych organów antykorupcyjnych w sprawie Dmytroja Werbyckiego i otrzymała odpowiedzi potwierdzające przeprowadzenie kontroli jego oświadczenia majątkowego za rok 2023, przekazanie materiałów do NABU oraz kontynuację postępowania przygotowawczego.

Krajowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji przeprowadziła pełną kontrolę rocznego, skorygowanego oświadczenia majątkowego Dmytroja Werbyckiego za rok 2023. Kontrola trwała od 7 października 2024 r. do 4 kwietnia 2025 r. Na podstawie jej wyników NAZK stwierdziło oznaki naruszeń przewidzianych w części 1 art. 366-2 oraz art. 368-5 Kodeksu karnego Ukrainy. Odpowiednie zaświadczenie agencja sporządziła 11 kwietnia 2025 r.

Jednocześnie w NAKZ poinformowano, że nie przeprowadzono pełnych kontroli oświadczeń majątkowych Werbyckiego za lata 2022 i 2024. Agencja potwierdziła również, że przekazała do Krajowego Biura Antykorupcyjnego materiały dotyczące monitorowania stylu życia urzędnika w celu dołączenia ich do postępowania karnego.

NAZK nie może obecnie udostępnić kopii uzasadnionego wniosku z dnia 3 lipca 2024 r. Według informacji agencji, NABU uznało te materiały za objęte tajemnicą postępowania przygotowawczego, dlatego ich ujawnienie jest ograniczone na mocy art. 222 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.

Ponadto w NAZK zaznaczono, że nie przekazano do Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej żadnych materiałów ani propozycji dotyczących przygotowania pozwu o uznanie aktywów za nieuzasadnione i ich przejęcie na rzecz państwa.

SAP potwierdziła prowadzenie śledztwa i wyjaśniła, że wniesienie powództwa cywilnego nie jest możliwe

Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna w odpowiedzi na zapytanie poinformowała, że nie może ujawniać dodatkowych informacji dotyczących postępowania karnego nr 52024000000000231 ze względu na wymogi prawne dotyczące tajemnicy śledztwa. Jednocześnie odpowiedź SAP dotyczy wyłącznie informacji, o które proszono, i nie zawiera szczegółowego opisu bieżącego przebiegu czynności śledczych.

Osobno prokuratura wyjaśniła podstawy prawne, które – jej zdaniem – uniemożliwiają wniesienie powództwa cywilnego o uznanie aktywów za nieuzasadnione w tej sprawie.

SAP powołała się na art. 290 Kodeksu postępowania cywilnego Ukrainy i zaznaczyła, że jeżeli wartość nieuzasadnionych aktywów przekracza 9,084 mln UAH, co odpowiada 3000 minimalnych kwot utrzymania dla osób zdolnych do pracy według stanu na rok 2024, takie działania mogą zawierać znamiona przestępstwa przewidzianego w art. 368-5 Kodeksu karnego Ukrainy. Na tej podstawie prokuratura uznaje wniesienie powództwa cywilnego w sprawie tych aktywów za prawnie niemożliwe.

Podsumowując, odpowiedzi organów państwowych potwierdzają, że NAZK sprawdziła oświadczenie majątkowe Werbyckiego za rok 2023, wykryła oznaki potencjalnych naruszeń prawa i przekazała materiały dotyczące monitorowania stylu życia do NABU. Jednocześnie znaczna część informacji dotyczących postępowania karnego pozostaje niejawna ze względu na tajemnicę śledztwa.

Wykrycie oznak naruszeń prawa podczas kontroli oświadczenia nie oznacza samo w sobie udowodnienia winy. Ostateczne wnioski dotyczące odpowiedzialności karnej można wyciągnąć wyłącznie w trybie przewidzianym przez prawo.

Wcześniej redakcja UA.NEWS skierowała oficjalny wniosek o udzielenie informacji do Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) oraz do Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP) z żądaniem ujawnienia stanu postępowania karnego w sprawie ewentualnego bezprawnego wzbogacenia się byłego zastępcy prokuratora generalnego Dmytroja Werbyckiego.

Śledztwo trwa już ponad 2 lata i 5 miesięcy, jednak od ponad 21 miesięcy nie odnotowano w nim żadnej widocznej publicznie aktywności procesowej.

Postępowanie karne nr 52024000000000231 zostało wszczęte już 13 maja 2024 r. na podstawie art. 368-5 Kodeksu karnego Ukrainy. Już w lipcu tego samego roku NAZK dołączyła do akt sprawy uzasadnioną opinię dotyczącą wykrycia u Werbyckiego i osób z nim powiązanych nieuzasadnionych aktywów o wartości 37 582 621 UAH, której zasadność potwierdził następnie Kijowski Okręgowy Sąd Administracyjny.

Pomimo istnienia oficjalnej opinii dotyczącej wykazanego majątku organy antykorupcyjne przez cały ten czas nie podjęły żadnej z ostatecznych decyzji przewidzianych w przepisach postępowania karnego — ani w sprawie doręczenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ani w sprawie umorzenia postępowania.

Analiza Jednolitego Państwowego Rejestru Orzeczeń Sądowych wskazuje, że ostatnie publiczne działanie sędziów śledczych Wyższego Sądu Antykorupcyjnego w tej sprawie miało miejsce jeszcze w styczniu 2025 roku. Wówczas WAKS uchylił postanowienia śledczego NABU oraz prokuratora SAP dotyczące odmowy uwzględnienia wniosków obrony i nakazał ponowne rozpatrzenie wniosków o przesłuchanie notariuszy i rzeczoznawców.

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