国家反腐败局在德米特里·韦尔比茨基一案中发现了涉嫌刑事犯罪的迹象

UA.NEWS编辑部就德米特里·韦尔比茨基一案向国家反腐败机构进行了咨询，并收到了相关答复，证实已对其2023年的财产申报进行核查，相关材料已移交国家反腐败局（NABU），且庭前调查仍在继续。

国家反腐败局对德米特里·维尔比茨基2023年度经修订的年度申报表进行了全面核查。核查工作自2024年10月7日起至2025年4月4日止。 根据核查结果，国家反腐败局认定存在《乌克兰刑法典》第366-2条第1款及第368-5条所规定的违法行为迹象。该局于2025年4月11日出具了相关证明。

与此同时，国家反腐败局表示，未对维尔比茨基2022年和2024年的申报材料进行全面核查。 该局还证实，已将关于该官员生活方式的监测材料移交至国家反腐败局，以并入刑事诉讼程序。

目前，国家反腐败局尚无法提供2024年7月3日那份有理有据的结论的副本。 据该局消息，乌克兰国家反腐败局（NABU）已将这些材料列为审前调查机密，因此其披露受《乌克兰刑事诉讼法典》第222条的限制。

此外，国家反腐败局还指出，他们并未向专门反腐败检察院提交任何材料或建议，以准备提起诉讼，要求认定相关资产为无正当来源并将其没收归国家所有。

专门反腐败检察院证实了调查事实，并解释了无法提起民事诉讼的原因

专门反腐败检察院在答复询问时表示，根据法律关于庭前调查保密性的规定，无法披露有关刑事诉讼案第52024000000000231号的额外信息。 同时，SAP的答复仅涉及所询问的信息，并未详细描述当前调查行动的进展情况。

此外，该检察机关还阐明了其认为在本案中无法提起民事诉讼以认定资产为无正当来源的法律依据。

SAP援引了《乌克兰民事诉讼法典》第290条，并指出，如果无正当理由获得的资产价值超过9,084万格里夫纳， 这相当于截至2024年劳动能力人口3000个最低生活保障标准，此类行为可能构成《乌克兰刑法典》第368-5条规定的刑事犯罪。 基于此，检察院认为就此类资产提起民事诉讼在法律上是不可能的。

综上所述，国家机关的答复证实，乌克兰国家反腐败局（NAZK）已对维尔比茨基2023年的财产申报进行了核查，发现了可能存在违法行为的迹象，并将有关其生活方式的监测材料移交给了乌克兰国家反腐败局（NABU）。 与此同时，由于庭前调查保密原则，关于该刑事诉讼的大部分信息仍处于保密状态。

在核查申报表过程中发现存在违法行为的迹象，本身并不意味着已证明其有罪。关于刑事责任的最终结论只能依照法律规定的程序作出。

此前，UA.NEWS编辑部已向乌克兰国家反腐败局 （NABU）和专门反腐败检察院（SAP），要求披露针对前总检察长副手德米特里·韦尔比茨基涉嫌非法敛财一案的刑事诉讼程序进展情况。

调查已持续超过2年5个月，但过去21个月里，该案完全未见任何公开的程序性进展。

第52024000000000231号刑事诉讼案于2024年5月13日依据《乌克兰刑法典》第368-5条立案。 同年7月，乌克兰国家反腐败局（NAZK）已将一份有理有据的结论纳入案卷，该结论指出在维尔比茨基及其关联人员处查获了总额为37 582 621格里夫纳的无正当来源资产， 该结论的合法性随后得到了基辅地区行政法院的确认。

尽管已有关于其申报资产的官方结论，但反腐败机构在此期间始终未作出刑事诉讼法规定的任何最终决定——既未送达嫌疑通知，也未终止诉讼程序。

对《统一国家法院判决登记册》的分析表明，最高反腐败法院预审法官在此案中的最后一次公开行动可追溯至2025年1月。 当时，最高反腐败法院撤销了国家反腐败局（NABU）侦查员和特别反腐败检察署（SAP）检察官关于驳回辩护方动议的裁定，并责令重新审议关于传唤公证人和评估师作证的请求。

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