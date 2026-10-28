НАЗК выявило признаки уголовного правонарушения по делу Дмитрия Вербицкого

Редакция UA.NEWS обратилась в государственные антикоррупционные органы по делу Дмитрия Вербицкого и получила ответы, подтверждающие проведение проверки его декларации за 2023 год, передачу материалов в НАБУ и продолжение досудебного расследования.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело полную проверку ежегодной исправленной декларации Дмитрия Вербицкого за 2023 год. Проверка длилась с 7 октября 2024 года по 4 апреля 2025 года. По ее результатам НАЗК установило признаки правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 366-2 и ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины. Соответствующую справку агентство составило 11 апреля 2025 года.

В то же время в НАЗК сообщили, что полные проверки деклараций Вербицкого за 2022 и 2024 годы не проводились. Агентство также подтвердило, что передало в Национальное антикоррупционное бюро материалы мониторинга образа жизни должностного лица для приобщения к уголовному производству.

Предоставить копию обоснованного заключения от 3 июля 2024 года НАПК пока не может. По информации агентства, НАБУ отнесло эти материалы к тайне досудебного расследования, поэтому их разглашение ограничено статьёй 222 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также в НАЗК отметили, что не направляли в Специализированную антикоррупционную прокуратуру материалов или предложений для подготовки иска о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства.

САП подтвердила факт расследования и объяснила невозможность подачи гражданского иска

Специализированная антикоррупционная прокуратура в ответе на запрос сообщила, что не может разглашать дополнительные сведения об уголовном производстве № 52024000000000231 в связи с требованиями законодательства о тайне досудебного расследования. В то же время ответ САП касается именно запрашиваемой информации и не содержит подробного описания текущего хода следственных действий.

Отдельно прокуратура разъяснила правовые основания, которые, по её мнению, делают невозможным гражданский иск о признании активов необоснованными в данном деле.

В САП сослались на статью 290 Гражданского процессуального кодекса Украины и отметили, что если стоимость необоснованных активов превышает 9,084 млн грн, что соответствует 3000 прожиточным минимумам для трудоспособных лиц по состоянию на 2024 год, такие действия могут содержать признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 368-5 Уголовного кодекса Украины. Исходя из этого, прокуратура считает подачу гражданского иска в отношении таких активов юридически невозможной.

В итоге ответы государственных органов подтверждают, что НАЗК проверяло декларацию Вербицкого за 2023 год, выявило признаки возможных правонарушений и передало материалы мониторинга образа жизни в НАБУ. В то же время значительная часть сведений об уголовном производстве остается закрытой в связи с тайной досудебного расследования.

Наличие признаков правонарушений, установленных в ходе проверки декларации, само по себе не означает доказательства вины. Окончательные выводы относительно уголовной ответственности могут быть сделаны только в установленном законом порядке.

Ранее редакция UA.NEWS направила официальный запрос на информацию в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) с требованием раскрыть процессуальное положение уголовного производства по делу о возможном незаконном обогащении бывшего заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого.

Расследование продолжается уже более 2 лет и 5 месяцев, однако более 21 месяца в нем наблюдается полное отсутствие публично видимой процессуальной активности.

Уголовное производство № 52024000000000231 было возбуждено еще 13 мая 2024 года по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины. Уже в июле того же года НАЗК приложило к материалам дела обоснованное заключение об обнаружении у Вербицкого и связанных с ним лиц необоснованных активов на сумму 37 582 621 грн, законность которого впоследствии подтвердил Киевский окружной административный суд.

Несмотря на наличие официального заключения о продемонстрированном имуществе, антикоррупционные органы за всё это время так и не приняли ни одного из итоговых решений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством — ни о вручении подозрения, ни о прекращении производства.

Анализ Единого государственного реестра судебных решений свидетельствует, что последнее публичное действие следственных судей Высшего антикоррупционного суда по этому делу датируется ещё январем 2025 года. Тогда ВАКС отменил постановления следователя НАБУ и прокурора САП об отказе в удовлетворении ходатайств защиты и обязал повторно рассмотреть просьбу о допросе нотариусов и оценщиков.

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