Зеленский исключил Ирину Мудру из состава Совета по поддержке бизнеса
Президент Владимир Зеленский исключил Ирину Мудру из состава Совета по вопросам поддержки предпринимательства, возглавляемого Кириллом Будановым.
Она также лишилась должности заместителя председателя этого консультативного органа.
В то же время президент обновил состав Совета, назначив новых представителей бизнеса и должностных лиц. Среди них — министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко, генеральный директор «АрселорМиттал Кривой Рог» Мауро Лонгобардо и соучредительница «Издательства Старого Льва» Марьяна Савка.
Источник: указ президента
За бывшую заместительницу главы Офиса президента Украины Ирину Мудру внесли полную сумму залога в размере 20 миллионов гривен.
Ранее НАБУ и САП объявили о масштабной спецоперации «Форест Гамп». По данным антикоррупционных органов, речь идет о разоблачении группы, к которой могли быть причастны действующий и бывший народные депутаты, высокопоставленные чиновники Офиса президента, представители государственного банка и другие лица. По версии следствия, через государственный банк могли легализовать 150 млн гривен для внесения залога за одного из фигурантов другого резонансного дела — операции «Мидас».
В этот же день стало известно о следственных действиях в отношении Мудрой. А вскоре президент Владимир Зеленский освободил её от должности заместителя руководителя Офиса президента. Причины увольнения в самом указе не объясняются, однако временное совпадение с операцией НАБУ оказалось более чем показательным.
«Коррупцию нужно контролировать»: кто такая Ирина Мудрая.
Ирина Мудра пошла на сделку со следствием — соцсети.