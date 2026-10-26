Prezydent Wołodymyr Zełenski wykluczył Irynę Mudrę ze składu Rady ds. Wspierania Przedsiębiorczości, której przewodniczy Kyrylo Budanow.

Straciła ona również stanowisko wiceprzewodniczącej tego organu doradczego.

Jednocześnie prezydent odświeżył skład Rady, mianując nowych przedstawicieli biznesu i urzędników. Wśród nich znaleźli się: minister gospodarki i środowiska Oleksandr Kravchenko, dyrektor generalny „ArcelorMittal Krywyj Rih” Mauro Longobardo oraz współzałożycielka wydawnictwa „Stary Lew” Mariana Savka.

Źródło: dekret prezydenta

Za byłą zastępczynię szefa Biura Prezydenta Ukrainy Irynę Mudrę wpłacono pełną kwotę kaucji w wysokości 20 milionów hrywien.

Wcześniej NABU i SAP ogłosiły zakrojoną na szeroką skalę operację specjalną „Forest Gump”. Według danych organów antykorupcyjnych chodzi o ujawnienie grupy, w którą mogli być zamieszani obecni i byli posłowie, wysocy urzędnicy Biura Prezydenta, przedstawiciele banku państwowego oraz inne osoby. Według wersji śledczych za pośrednictwem banku państwowego mogło dojść do legalizacji 150 mln hrywien w celu wpłacenia kaucji za jedną z osób figurujących w innym głośnym postępowaniu – operacji „Midas”.

Tego samego dnia pojawiły się informacje o działaniach śledczych w sprawie Mudrowej. Niedługo potem prezydent Wołodymyr Zełenski zwolnił ją ze stanowiska zastępczyni szefa Urzędu Prezydenta. Przyczyny zwolnienia nie zostały wyjaśnione w samym dekrecie, jednak zbieżność czasowa z operacją NABU okazała się więcej niż wymowna.

„Korupcję trzeba kontrolować”: kim jest Iryna Mudra.

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