泽连斯基将伊琳娜·穆德拉从商业支持委员会中撤出

总统弗拉基米尔·泽连斯基将伊琳娜·穆德拉从基里尔·布达诺夫领导的“创业支持委员会”中除名。

她同时也失去了该咨询机构副主席的职务。

与此同时，总统对该委员会的成员进行了调整，任命了新的商界代表和政府官员。 其中包括经济与环境部长亚历山大·克拉夫琴科、“阿赛洛米塔尔克里维里格”公司总经理毛罗·隆戈巴尔多，以及“老狮子出版社”联合创始人玛丽亚娜·萨夫卡。

来源：总统令

针对乌克兰总统办公室前副主任伊琳娜·穆德拉，已全额缴纳了2000万格里夫纳的保释金。

此前，乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）宣布启动代号为“阿甘”的大规模专项行动。 据反腐败机构称，此次行动旨在揭露一个犯罪团伙，该团伙可能涉及现任和前任议员、总统办公室高级官员、国有银行代表及其他人员。 据调查方称，该团伙可能通过一家国有银行将1.5亿格里夫纳洗白，用于为另一桩备受瞩目的案件——“米达斯”行动中的一名涉案人员缴纳保释金。

同一天，穆德罗亚遭调查的消息也传出。不久后，总统沃洛迪米尔·泽连斯基将其免去了总统办公室副主任的职务。 解职令中并未说明解职原因，但这一时间点与国家反腐败局（NABU）的行动不谋而合，其象征意义不言而喻。

“必须遏制腐败”：伊琳娜·穆德拉是谁？

伊琳娜·穆德拉与调查方达成协议——社交媒体报道。

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