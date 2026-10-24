Свириденко вошла в состав Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления

Кабинет министров Украины назначил бывшего премьер-министра Юлию Свириденко уполномоченным представителем в Американско-украинском инвестиционном фонде восстановления (URIF).

Согласно распоряжению № 1116 от 23 октября, Кабмин отозвал бывшего заместителя министра экономики и окружающей среды Украины Егора Перелигина в качестве уполномоченного лица, делегированного правительством Украины в Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления в форме ограниченного партнерства, и делегировал в указанный Фонд бывшую премьер-министру, проректора по развитию бизнес-образования частного учреждения «Университет «Киевская школа экономики» Юлию Свириденко в качестве уполномоченного лица (с её согласия).

U.S.-Ukraine Reconstruction Investment Fund (URIF) — совместный инвестиционный фонд США и Украины, созданный межправительственным соглашением в мае 2025 года для мобилизации капитала и привлечения инвестиций в восстановление, экономическое развитие и стратегические сектора Украины. Фонд уделяет особое внимание, в частности, проектам, способствующим восстановлению Украины, укреплению цепочек поставок, а также общей экономической безопасности и благосостоянию Украины и США.

Как сообщалось, 13 октября 2026 года Кабмин освободил Егора Перелыгина от должности заместителя министра экономики и окружающей среды по его собственному желанию.

Юлия Свириденко занимала пост премьер-министра ровно один год, с июля 2025 года по июль 2026 года. В сентябре она была назначена президентом KSE Business School.

Напомним, что Юлия Свириденко возглавила KSE Business School.

Свириденко задекларировала 1,89 млн грн гонораров от университета Милованова.

Бывшую премьер-министра Юлию Свириденко могут назначить главой НАК «Нафтогаз Украины». Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, решение уже принято, а необходимые голоса в наблюдательном совете компании удалось собрать.

Президент Владимир Зеленский лично подтвердил, что предлагал Юлии Свириденко занять должность посла Украины в Соединённых Штатах. Однако она отклонила это предложение.

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