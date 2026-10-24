Svyrydenko dołączyła do amerykańsko-ukraińskiego funduszu inwestycyjnego na rzecz odbudowy

Rada Ministrów Ukrainy mianowała byłą premier Julię Swyrydenko pełnomocniczką w Amerykańsko-Ukraińskim Funduszu Inwestycyjnym na rzecz Odbudowy (URIF).

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1116 z dnia 23 października Rada Ministrów odwołała byłego wiceministra gospodarki i środowiska Ukrainy Jegora Perelygina z funkcji pełnomocnika oddelegowanego przez rząd Ukrainy do Amerykańsko-Ukraińskiego Funduszu Inwestycyjnego na rzecz Odbudowy w formie spółki komandytowej, oraz oddelegował do wspomnianego Funduszu byłą premier, prorektorkę ds. rozwoju edukacji biznesowej prywatnej uczelni „Uniwersytet Kijowska Szkoła Ekonomii” Julię Swyrydenko jako osobę upoważnioną (za jej zgodą).

U.S.-Ukraine Reconstruction Investment Fund (URIF) – wspólny fundusz inwestycyjny Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, utworzony na mocy umowy międzyrządowej w maju 2025 r. w celu mobilizacji kapitału i pozyskania inwestycji na rzecz odbudowy, rozwoju gospodarczego oraz sektorów strategicznych Ukrainy. Fundusz koncentruje się w szczególności na projektach, które przyczyniają się do odbudowy Ukrainy, wzmocnienia łańcuchów dostaw oraz wspólnego bezpieczeństwa gospodarczego i dobrobytu Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

Jak informowaliśmy, 13 października 2026 r. Rada Ministrów zwolniła Jegora Perelygina ze stanowiska wiceministra gospodarki i środowiska na jego własną prośbę.

Julia Swiridenko pełniła funkcję premier przez dokładnie jeden rok, od lipca 2025 r. do lipca 2026 r. We wrześniu została mianowana prezesem KSE Business School.

Przypomnijmy, że Julia Swiridenko stanęła na czele KSE Business School.

Swirydenko zadeklarowała 1,89 mln hrywien honorariów od Uniwersytetu Milowanowa.

Była premier Julia Swiridenko może zostać mianowana prezesem NAK „Naftogaz Ukrainy”. Poinformował o tym poseł Ołeksij Gonczarenko. Według niego decyzja została już podjęta, a udało się zebrać niezbędne głosy w radzie nadzorczej spółki.

Prezydent Wołodymyr Zełenski osobiście potwierdził, że zaproponował Julii Swirydenko objęcie stanowiska ambasadora Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. Jednak ona odrzuciła tę propozycję.

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