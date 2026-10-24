斯维里登科加入了美乌重建投资基金

乌克兰内阁任命前总理尤利娅·斯维里登科为美乌重建投资基金（URIF）的授权代表。

根据10月23日发布的第1116号命令， 内阁撤销了乌克兰前经济与环境部副部长叶戈尔·佩雷利金作为乌克兰政府派驻美乌重建投资基金（有限合伙制）的授权代表的资格， 并委派前总理、私立机构“基辅经济学院”负责商业教育发展的副校长尤利娅·斯维里登科作为该基金的授权代表（经本人同意）。

美乌重建投资基金（URIF）是美国与乌克兰的联合投资基金，于2025年5月根据政府间协议设立，旨在筹集资本并吸引投资，用于乌克兰的重建、经济发展及战略领域。 该基金特别关注那些有助于乌克兰重建、巩固供应链，以及促进乌克兰与美国共同经济安全与福祉的项目。

据报道，2026年10月13日，乌克兰内阁应叶戈尔·佩雷利金本人请求，免去了其经济与环境部副部长职务。

尤利娅·斯维里登科担任总理一职整整一年，时间从2025年7月至2026年7月。9月，她被任命为KSE商学院院长。

需要指出的是，尤利娅·斯维里登科已出任KSE商学院院长。

斯维里登科申报了来自米洛瓦诺夫大学的189万格里夫纳酬金。

前总理尤利娅·斯维里登科可能被任命为乌克兰国家石油天然气公司（Naftogaz）董事长。议员奥列克西·贡恰连科对此发表了声明。 据他称，该决定已获通过，且已在公司监事会中成功获得所需票数。

总统弗拉基米尔·泽连斯基亲自证实，他曾提议尤利娅·斯维里登科出任乌克兰驻美国大使。但她拒绝了这一提议。

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