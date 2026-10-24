Офис генерального прокурора ответил, было ли возбуждено дело против Арахамии

Офис генерального прокурора рассмотрел обращение исполнительного директора общественной организации «Центр противодействия коррупции» относительно возможных противоправных действий народного депутата Давида Арахамии. Материалы были переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины, поскольку изложенные в них обстоятельства уже расследуются НАБУ.

По словам представительницы Офиса генпрокурора, ведомство рассмотрело обращение о возможных нарушениях со стороны парламентария и предоставило заявительнице официальный ответ.

«Учитывая, что изложенные в обращениях факты являются предметом расследования в рамках уголовного производства, проводимого Национальным антикоррупционным бюро Украины, копии указанных документов направлены в НАБУ для учета в ходе досудебного расследования», – сообщила Гайовская-Ковбасюк.

Об этом в комментарии «Главкому» сообщила начальница управления информационной политики Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

Напомним, что Арахамия анонсировал хорошие новости относительно ситуации в оккупированных Олешках.

Кроме того, ЦПК требует проверить возможную причастность Арахамии к делу о конвертах.

12 сентября председатель фракции «Слуга народа» и член украинской переговорной группы Давид Арахамия объяснил, зачем Украина участвует в мирных переговорах с РФ. Об этом он заявил во время конференции YES Annual Meeting 2026.

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