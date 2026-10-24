Сибига назвал опасными предложения возобновить поставки газа из России в Европу

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал ошибочными и опасными предложения возобновить поставки российского газа в Европу. По его словам, такие инициативы вновь поднимают вопрос о возвращении российских энергоресурсов на европейский рынок.

«Для Москвы энергетика — это оружие, а не бизнес. Этот урок был усвоен дорогой ценой», — написал он в социальной сети Х.

По словам министра, твердое решение президента США Дональда Трампа в 2019 году остановить строительство «Северного потока-2» стало одним из самых весомых вкладов в безопасность Европы, а разрешение США возобновить строительство в 2021 году — одной из самых серьезных стратегических ошибок, которая фактически подтолкнула Путина к полномасштабному вторжению.

«Эта война не закончится благодаря уступкам, коммерческим сделкам или лести. Она может завершиться только благодаря силе и лишению режима Путина ресурсов, необходимых для её продолжения», — подчеркнул Сибига.

Как сообщалось, спецпосланцы президента США Джаред Кушнер и Стив Виткофф предлагают возобновить поставки российского газа в Европу в рамках мирного соглашения по Украине, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Еврокомиссия (ЕК) не намерена возобновлять поставки российского газа, как к этому, по данным источников, призывает администрация США, дала понять официальная представительница ЕК Паула Пинью.

В то же время ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщала, что запасы газа в подземных хранилищах Европы по итогам газового суток 17 октября выросли до 74,47%.

Об этом сообщает The Economist.

В России взорвался газопровод, соединяющий Центральную Азию с Европой.

Добавим, что в Ростове-на-Дону после украинского удара сгорел нефтяной терминал.

Напомним, в России третьи сутки горел нефтеналивной терминал после атаки дронов.

В ночь на 10 октября беспилотники атаковали российский НПЗ в Ростове-на-Дону. После нескольких взрывов на предприятии возник масштабный пожар. Вероятной целью стал нефтеналивной терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов.

Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Один из ударов пришелся на Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-МНПЗ» в районе Капотни, после чего на предприятии вспыхнул пожар.

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