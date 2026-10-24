Prokuratura Generalna udzieliła odpowiedzi na pytanie, czy wszczęto postępowanie przeciwko Arakhamii
Prokuratura Generalna rozpatrzyła wniosek dyrektor wykonawczej organizacji społecznej „Centrum Przeciwdziałania Korupcji” dotyczący domniemanych bezprawnych działań posła Davida Arakhamii. Materiały przekazano do Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy, ponieważ opisane w nich okoliczności są już przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez NABU.
Jak poinformowała przedstawicielka Prokuratury Generalnej, urząd rozpatrzył pismo dotyczące ewentualnych naruszeń ze strony parlamentarzysty i udzielił składającej pismo oficjalnej odpowiedzi.
„Biorąc pod uwagę, że fakty przedstawione w pismach są przedmiotem postępowania karnego prowadzonego przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy, kopie wspomnianych dokumentów zostały przekazane do NABU w celu uwzględnienia ich w trakcie postępowania przygotowawczego”, – poinformowała Hajowska-Kowbaszuk.
Informację tę przekazała w komentarzu dla „Glavkomu” szefowa departamentu polityki informacyjnej Biura Prokuratora Generalnego Marjana Hajowska-Kowbaszuk.
Przypomnijmy, że Arakhamia ogłosił dobre wieści dotyczące sytuacji w okupowanych Oleszach.
Ponadto Centrum Polityki Kulturalnej domaga się zbadania ewentualnego udziału Arakhamii w sprawie kopert.
12 września przewodniczący frakcji „Sługa Narodu” i członek ukraińskiej grupy negocjacyjnej Dawid Arakhamia wyjaśnił, dlaczego Ukraina bierze udział w rozmowach pokojowych z Rosją. Stwierdził to podczas konferencji YES Annual Meeting 2026.