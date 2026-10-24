Prokuratura Generalna rozpatrzyła wniosek dyrektor wykonawczej organizacji społecznej „Centrum Przeciwdziałania Korupcji” dotyczący domniemanych bezprawnych działań posła Davida Arakhamii. Materiały przekazano do Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy, ponieważ opisane w nich okoliczności są już przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez NABU.

Jak poinformowała przedstawicielka Prokuratury Generalnej, urząd rozpatrzył pismo dotyczące ewentualnych naruszeń ze strony parlamentarzysty i udzielił składającej pismo oficjalnej odpowiedzi.

„Biorąc pod uwagę, że fakty przedstawione w pismach są przedmiotem postępowania karnego prowadzonego przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy, kopie wspomnianych dokumentów zostały przekazane do NABU w celu uwzględnienia ich w trakcie postępowania przygotowawczego”, – poinformowała Hajowska-Kowbaszuk.

Informację tę przekazała w komentarzu dla „Glavkomu” szefowa departamentu polityki informacyjnej Biura Prokuratora Generalnego Marjana Hajowska-Kowbaszuk.

Przypomnijmy, że Arakhamia ogłosił dobre wieści dotyczące sytuacji w okupowanych Oleszach.

Ponadto Centrum Polityki Kulturalnej domaga się zbadania ewentualnego udziału Arakhamii w sprawie kopert.

12 września przewodniczący frakcji „Sługa Narodu” i członek ukraińskiej grupy negocjacyjnej Dawid Arakhamia wyjaśnił, dlaczego Ukraina bierze udział w rozmowach pokojowych z Rosją. Stwierdził to podczas konferencji YES Annual Meeting 2026.

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