Rada Ministrów utworzyła Centrum Koordynacyjne i zmieniła zasady rezerwacji pracowników

Rada Ministrów Ukrainy utworzyła Centrum Koordynacyjne ds. organizacji rezerwacji osób podlegających obowiązkowi wojskowemu, doprecyzowała definicję przedsiębiorstw o znaczeniu krytycznym oraz zleciła przegląd kryteriów branżowych i regionalnych. Ponadto rząd zaktualizował maksymalne limity rezerwacji dla poszczególnych kategorii przedsiębiorstw.

Decyzja ta ma zapewnić równowagę między potrzebami Sił Obronnych a stabilnym funkcjonowaniem gospodarki, infrastruktury o znaczeniu krytycznym oraz przedsiębiorstw, od których zależy zaopatrzenie ludności w środki niezbędne do życia.

Podstawowa zasada rezerwacji pozostaje niezmienna: przedsiębiorstwa muszą zatrzymać pracowników, bez których nie są w stanie wykonywać funkcji o kluczowym znaczeniu dla państwa.

Centrum koordynacyjne jest tymczasowym organem konsultacyjno-doradczym Rady Ministrów Ukrainy. Do jego prac będą angażowani przedstawiciele organów władzy odpowiedzialnych za gospodarkę, obronę, bezpieczeństwo, politykę humanitarną oraz funkcjonowanie infrastruktury krytycznej.

Współprzewodniczącymi centrum zostali wiceminister gospodarki i środowiska oraz wiceminister obrony.

Do głównych zadań nowego organu należą:

uzgadnianie branżowych i regionalnych kryteriów krytyczności oraz wydawanie zaleceń dotyczących ich dopracowania;

rozpatrywanie wniosków organów państwowych dotyczących uznania przedsiębiorstw za o znaczeniu krytycznym;

wydawanie zaleceń dotyczących cofnięcia statusu przedsiębiorstwa o znaczeniu krytycznym, w szczególności w przypadku istnienia odpowiednich podstaw wskazanych przez organy ścigania;

uzgadnianie zwiększenia wielkości rezerwacji powyżej 50%.

Regulamin Centrum Koordynacyjnego określa również procedury i terminy rozpatrywania wniosków.

Standardowy termin rozpatrzenia wniosku nie może przekraczać jednego miesiąca. Jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba pilnego rozpatrzenia, organ państwowy może zwrócić się z odpowiednią prośbą. W takim przypadku centrum ma obowiązek przedstawić propozycje i zalecenia nie później niż w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

Jednocześnie decyzje o przyznaniu przedsiębiorstwom statusu podmiotów o znaczeniu krytycznym pozostają w kompetencji upoważnionych organów państwowych. Propozycje Centrum Koordynacyjnego będą rozpatrywane przez centralne organy władzy wykonawczej oraz wojewódzkie administracje wojskowe.

W Ministerstwie Gospodarki przypomniano, że wcześniej zwiększenie liczby rezerwacji osób podlegających obowiązkowi wojskowemu było uzgadniane przez międzyresortową grupę roboczą pod przewodnictwem ministra obrony. Kryteria krytycznego znaczenia w poszczególnych branżach i regionach ustalały organy władzy w porozumieniu z Ministerstwem Obrony i Ministerstwem Gospodarki.

Obecnie rząd doprecyzował definicję krytycznego znaczenia przedsiębiorstw.

Centralne organy władzy wykonawczej oraz obwodowe administracje wojskowe mają dokonać przeglądu kryteriów branżowych i regionalnych w ciągu 10 dni od wejścia w życie odpowiednich zmian. Zaktualizowane kryteria będą uzgadniane z Centrum Koordynacyjnym.

W ministerstwie podkreślają, że przegląd kryteriów jest standardową procedurą, którą organy władzy przeprowadzają regularnie. Nie oznacza to automatycznej zmiany statusu każdego przedsiębiorstwa, które wcześniej uznano za o znaczeniu krytycznym.

Przedsiębiorstwa uznane za krytyczne na podstawie kryteriów, które nie ulegną zmianie w wyniku przeglądu, zachowają swój status. Według szacunków Ministerstwa Gospodarki takich przedsiębiorstw ma być zdecydowana większość.

Rząd dokonał również przeglądu limitów rezerwacji dla przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego oraz kompleksu obronno-przemysłowego. W przypadku tych kategorii przedsiębiorstw limit rezerwacji wyniesie do 95% pracowników podlegających obowiązkowi wojskowemu.

Wskaźniki te określają dopuszczalne granice rezerwacji dla odpowiednich kategorii przedsiębiorstw.

W Ministerstwie Gospodarki zaznaczono, że zmniejszenie limitów nie powinno dotyczyć personelu o krytycznym znaczeniu. Pracownicy, którzy bezpośrednio zapewniają procesy produkcyjne, realizację kontraktów obronnych, prace operacyjne, naprawcze oraz awaryjno-naprawcze, muszą zostać objęci rezerwą w pełnym zakresie.

Kierownik przedsiębiorstwa samodzielnie określa, kogo zarezerwować w ramach ustalonego limitu. Dlatego zmiany dotyczą przede wszystkim personelu pomocniczego i obsługującego.

W Ministerstwie Gospodarki wyjaśniono również, że obywatele, którzy mają odroczenie od mobilizacji z innych powodów, są uwzględniani przy obliczaniu maksymalnego odsetka pracowników objętych rezerwą.

Chodzi w szczególności o rodziców wielodzietnych, opiekunów oraz inne kategorie obywateli, którzy mają uzasadnione podstawy do odroczenia.

Zmiany rządowe przewidują zatem utworzenie nowego organu koordynacyjnego, aktualizację kryteriów krytyczności oraz korektę limitów rezerwacji dla poszczególnych branż. Jednocześnie przedsiębiorstwa będą mogły nadal zatrzymywać pracowników niezbędnych do nieprzerwanej pracy w krytycznie ważnych gałęziach produkcji i infrastrukturze.

Informuje o tym Ministerstwo Gospodarki i Środowiska Ukrainy.

Wcześniej premier Ukrainy Serhij Korecki stwierdził, że możliwość rezerwowania 100% pracowników przed mobilizacją stwarza warunki do nadużyć. Według niego niektóre przedsiębiorstwa mogą rezerwować cały personel, nawet jeśli część pracowników faktycznie nie wykonuje zadań o krytycznym znaczeniu. Rząd opracowuje zmiany w systemie zwolnień, jednak ostateczne zasady nie zostały jeszcze ogłoszone.

Premier Serhij Korecki oświadczył, że rząd zrewiduje kryteria określania przedsiębiorstw o kluczowym znaczeniu, a 100-procentowe wyłączenie z mobilizacji nie będzie już automatyczne nawet w przypadku energetyki i przemysłu obronnego.

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