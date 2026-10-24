乌克兰政府设立了协调中心，并修改了员工预留规定

乌克兰内阁成立了负责组织征召应征服役人员的协调中心，进一步明确了关键企业定义，并指示重新审视行业和地区标准。此外，政府还更新了针对特定类别企业的征召上限。

该决定旨在确保国防部队的需求与经济、关键基础设施以及关系到民众生计的企业稳定运营之间保持平衡。

征用制度的基本原则保持不变：企业必须保留那些对履行国家关键职能不可或缺的员工。

协调中心是乌克兰内阁下设的临时咨询和顾问机构。其工作将吸纳负责经济、国防、安全、人道主义政策以及关键基础设施运行的政府部门代表参与。

该中心的联合主席由经济与环境部副部长和国防部副部长担任。

该新机构的主要任务包括：

协调各行业和各地区的关键性标准，并就其完善提出建议；

审议国家机关关于将企业认定为关键企业的申请；

就撤销关键企业地位提出建议，特别是当执法机关提供相应依据时；

批准将预留量增加至50%以上。

《协调中心条例》还规定了处理申请的程序和时限。

申请的常规审查期限不得超过一个月。 如有合理理由需要紧急处理，国家机关可提出相应请求。在此情况下，该中心应在收到申请之日起七个工作日内提出建议和意见。

与此同时，关于授予企业“关键重要”地位的决定仍属于授权国家机关的职权范围。协调中心的建议将由中央执行机关和地区军事行政机构审议。

经济部提醒称，此前增加应征入伍人员预留名额的决定，需由国防部长领导的跨部门工作组批准。 行业和地区层面的关键性标准由政府部门在与国防部及经济部协商一致后确定。

如今，政府已对企业的“关键重要性”定义进行了细化。

中央行政机关和地区军事行政机构须在相关修订生效后10天内，对行业和地区标准进行修订。修订后的标准将与协调中心进行协调。

该部强调，修订标准是政府部门定期进行的常规程序。这并不意味着此前被认定为关键重要性的每家企业都会自动重新评估其地位。

那些根据现有标准被认定为关键企业，且在审查后标准未发生变化的企业，将保留其现有关键企业地位。据经济部评估，此类企业应占绝大多数。

政府还调整了燃料能源综合体和国防工业综合体企业的征兵保留上限。对于这两类企业，征兵保留上限将达到应征服役员工总数的95%。

这些指标界定了相应类别企业征召的允许上限。

经济部指出，保留限额的缩减不应涉及关键重要人员。 直接保障生产流程、国防合同履行以及运营、维修和应急抢修工作的员工，必须全额保留。

企业负责人可在既定限额内自主决定保留哪些人员。因此，此次调整主要涉及辅助及服务人员。

经济部还明确指出，因其他理由获得征兵延期的人员，在计算预留员工比例上限时应予以计入。

具体而言，包括多子女父母、监护人以及其他具有合法延期理由的公民类别。

因此，政府的修订方案包括设立新的协调机构、更新关键性标准，并针对特定行业调整预留限额。 与此同时，企业仍可保留确保关键生产和基础设施持续运转所需的员工。

乌克兰经济与环境部通报了这一消息。

此前，乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基曾表示，允许企业将100%的员工列入动员豁免名单，这为滥用该制度创造了条件。据他称，部分企业甚至可能将全体员工都列入豁免名单，尽管其中部分员工实际上并未承担关键任务。 政府正在研究对豁免制度的修订，但最终规则尚未公布。

总理谢尔盖·科雷茨基表示，政府将重新审视确定“至关重要企业”的标准，即使对于能源和国防工业，100%的豁免权也不会再自动授予。

关注我们在