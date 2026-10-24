Кабмин создал Координационный центр и изменил правила бронирования работников

Кабинет министров Украины создал Координационный центр по организации призыва военнообязанных, уточнил определение предприятий критической важности и поручил пересмотреть отраслевые и региональные критерии. Также правительство обновило предельные объемы призыва для отдельных категорий предприятий.

Решение призвано обеспечить баланс между потребностями Сил обороны и стабильной работой экономики, критически важной инфраструктуры и предприятий, от которых зависит жизнеобеспечение населения.

Основной принцип бронирования остается неизменным: предприятия должны сохранять работников, без которых не могут выполнять критически важные для государства функции.

Координационный центр — это временный консультативно-совещательный орган Кабинета министров Украины. К его работе будут привлекаться представители органов власти, ответственных за экономику, оборону, безопасность, гуманитарную политику и функционирование критически важной инфраструктуры.

Сопредседателями центра назначены заместитель министра экономики и окружающей среды и заместитель министра обороны.

Среди основных задач нового органа:

согласование отраслевых и региональных критериев критичности и предоставление рекомендаций по их доработке;

рассмотрение обращений государственных органов об определении предприятий как критически важных;

предоставление рекомендаций по отмене статуса критически важного предприятия, в частности при наличии соответствующих оснований, представленных правоохранительными органами;

согласование увеличения объемов бронирования свыше 50%.

Положением о Координационном центре также определены процедуры и сроки рассмотрения обращений.

Обычный срок рассмотрения обращения не должен превышать одного месяца. Если имеется обоснованная необходимость в неотложном рассмотрении, государственный орган может обратиться с соответствующей просьбой. В таком случае центр должен представить предложения и рекомендации не позднее чем через семь рабочих дней со дня получения обращения.

В то же время решение о присвоении предприятиям статуса критически важных остается в компетенции уполномоченных государственных органов. Предложения Координационного центра будут рассматриваться центральными органами исполнительной власти и областными военными администрациями.

В Министерстве экономики напомнили, что ранее увеличение объемов призыва военнообязанных согласовывала Межведомственная рабочая группа во главе с министром обороны. Отраслевые и региональные критерии критичности устанавливались органами власти по согласованию с Министерством обороны и Министерством экономики.

Теперь правительство уточнило определение критической важности предприятий.

Центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны пересмотреть отраслевые и региональные критерии в течение 10 дней после вступления в силу соответствующих изменений. Обновленные критерии будут согласовываться с Координационным центром.

В министерстве отмечают, что пересмотр критериев является стандартной процедурой, которую органы власти проводят регулярно. Он не означает автоматического пересмотра статуса каждого предприятия, которое ранее было признано критически важным.

Предприятия, признанные критически важными по критериям, которые не изменятся по результатам пересмотра, сохранят свой статус. По оценке Минэкономики, таких предприятий должно быть подавляющее большинство.

Правительство также пересмотрело предельные объемы бронирования для предприятий топливно-энергетического комплекса и оборонно-промышленного комплекса. Для этих категорий предприятий предельный объем бронирования составит до 95% военнообязанных работников.

Эти показатели определяют допустимые пределы бронирования для соответствующих категорий предприятий.

В Министерстве экономики отметили, что сокращение предельных объемов не должно касаться критически важного персонала. Работники, которые непосредственно обеспечивают производственные процессы, выполнение оборонных контрактов, оперативные, ремонтные и аварийно-восстановительные работы, должны быть забронированы в полном объеме.

Руководитель предприятия самостоятельно определяет, кого бронировать в пределах установленного лимита. Поэтому изменения в первую очередь касаются вспомогательного и обслуживающего персонала.

В Минэкономики также уточнили, что граждане, имеющие отсрочку от мобилизации по другим основаниям, учитываются при расчете предельного процента забронированных работников.

Речь идет, в частности, о родителях многодетных семей, опекунах и других категориях граждан, имеющих законные основания для отсрочки.

Таким образом, правительственные изменения предусматривают создание нового координационного органа, обновление критериев критичности и корректировку лимитов бронирования для отдельных отраслей. В то же время предприятия и в дальнейшем смогут сохранять работников, необходимых для бесперебойной работы критически важных производств и инфраструктуры.

Об этом сообщает Министерство экономики и окружающей среды Украины.

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что возможность бронировать от мобилизации 100% работников создает условия для злоупотреблений. По его словам, некоторые предприятия могут бронировать весь штат, даже если часть работников фактически не выполняет критически важных задач. Правительство прорабатывает изменения в системе бронирования, однако окончательные правила пока не обнародованы.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство пересмотрит критерии определения критически важных предприятий, а 100-процентная защита от мобилизации больше не будет автоматической даже для энергетики и оборонной промышленности.

Читай нас в