Ukraina rozpoczyna proces przystąpienia do Agencji Energii Jądrowej OECD

Komitet Sterujący Agencji Energii Jądrowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (NEA) poparł rozpoczęcie procesu przystąpienia Ukrainy do tej instytucji.

Jak stwierdzono, „kolejnym krokiem będzie misja oceniająca Agencji, która przeanalizuje sektor jądrowy Ukrainy, nasze możliwości techniczne, a także ramy instytucjonalne i prawne. W zależności od wyników misji i dalszych decyzji państw członkowskich Ukraina może stać się kolejnym członkiem NEA”.

„Miałem zaszczyt zwrócić się do uczestników posiedzenia i przedstawić wizję Ukrainy dotyczącą dalszej współpracy z Agencją. Jestem wdzięczny sekretarzowi generalnemu OECD Matthiasowi Kormannowi oraz dyrektorowi generalnemu NEA Williamowi Magwoodowi za wsparcie Ukrainy i pomoc w naszych staraniach o członkostwo” – zaznaczył Szmygal.

Podkreślił, że „przystąpienie do NEA to ważny krok w kierunku pełnoprawnego członkostwa w OECD, integracji europejskiej oraz wdrażania najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego. Przyszłe członkostwo umożliwi Ukrainie aktywniejsze uczestnictwo w pracach komitetów eksperckich i grup roboczych, pogłębianie współpracy naukowo-technicznej oraz rozwój badań i kształcenia specjalistów”.

„Jednocześnie Ukraina jest gotowa wnieść własny wkład w działalność Agencji. Dysponujemy potężnym sektorem energetyki jądrowej, rozwiniętą infrastrukturą, doświadczonymi inżynierami i naukowcami oraz znaczną wiedzą specjalistyczną w zakresie eksploatacji i modernizacji elektrowni jądrowych, bezpieczeństwa jądrowego, postępowania z odpadami radioaktywnymi oraz rozwoju przyszłościowych technologii. Ponadto dysponujemy wyjątkowym doświadczeniem w zakresie funkcjonowania systemu energetyki jądrowej w warunkach wojny na pełną skalę. Może ono okazać się przydatne dla społeczności międzynarodowej w kwestiach gotowości kryzysowej i zarządzania ryzykiem. „Ukraina jest gotowa przejść niezbędny proces oceny, wywiązywać się ze swoich zobowiązań oraz stać się aktywnym i odpowiedzialnym członkiem społeczności NEA” – oświadczył Szmygal.

Informację tę przekazał na Telegramie pierwszy wicepremier – minister energii Denys Szmygal.

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