乌克兰启动加入经合组织核能机构的程序

经济合作与发展组织（OECD）核能署（NEA）指导委员会支持启动乌克兰加入该机构的程序。

据其表示，“下一步将是该机构派遣评估团，对乌克兰的核领域、我们的技术能力以及体制和法律基础进行分析。 根据评估团的结果及成员国后续的决定，乌克兰有望成为NEA的下一个成员国”。

“我很荣幸能向与会者致辞，并阐述乌克兰对今后与该机构合作的愿景。 感谢经合组织（OECD）秘书长马蒂亚斯·科尔曼和核能署（NEA）总干事威廉·马格伍德对乌克兰的支持，以及对我们加入该组织的推动，”什米加尔表示。

他强调：“加入NEA是朝着成为经合组织（OECD）正式成员、实现欧洲一体化以及落实最高核安全标准迈出的重要一步。 未来的成员国身份将使乌克兰能够更积极地参与专家委员会和工作组的工作，深化科技合作，并推进研究及专业人才培养。”

“与此同时，乌克兰准备为该机构的工作做出自己的贡献。 我们拥有强大的核能产业、发达的基础设施、经验丰富的工程师和科学家，以及在核电站运行与现代化改造、核安全、放射性废物处理和前瞻性技术发展方面丰富的专业知识。 此外，我们在全面战争条件下运营核能系统的经验也独一无二。这对于国际社会在危机应对和风险管理方面可能大有裨益。 乌克兰已准备好接受必要的评估程序，履行自身义务，并成为核能署（NEA）中积极且负责任的成员，”什米加尔表示。

乌克兰第一副总理兼能源部长德尼·什米加尔在Telegram上发布了这一消息。

值得一提的是，经合组织已将2026年全球经济增长预期上调至2.9%——据《中东报》报道。

西比加与经合组织秘书长就该国的改革与复苏工作进行了讨论。

经合组织将土耳其经济增长预测下调至2.7%——据《耶路撒冷邮报》报道。

关注我们在