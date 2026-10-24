Украина нанесла удар по «Тольяттикаучуку», производителю компонентов для ракет и самолетов в Ейске

23 октября и в ночь на 24 октября силы обороны нанесли удары по комбинату «Тольяттикаучук» в России, предприятию «Протон-Электротекс», производящему компоненты для ракет, а также по самолету на аэродроме «Ейск».

В городе Орел подтверждено поражение основного производственного корпуса АО «Протон-Электротекс».

По данным Генштаба, предприятие производит, в частности, компоненты для крылатых ракет С-71 «Ковер», баллистических ракет «Искандер-М» и участвует в производстве ЗРГК «Панцирь-С1».

В Тольятти Самарской области поражен комбинат «Тольяттикаучук». В районе предприятия зафиксировали взрыв и пожар.

В Генштабе отметили, что комбинат производит синтетические каучуки и другую продукцию, которая используется, в частности, в производстве твёрдого ракетного топлива.

Кроме того, на аэродроме «Ейск» в Краснодарском крае РФ пострадал самолет. Степень его повреждения уточняется.

Источник: Генеральный штаб.

Напомним, Силы обороны Украины 22 октября и в ночь на 23 октября нанесли удары по ряду военных объектов российской армии на временно оккупированных территориях Украины. Среди пораженных целей — места хранения и запуска ударных беспилотников, склады боеприпасов и материально-технических средств, а также пункт управления российских войск.

Кроме того, СОУ нанесли удары по военным объектам российских войск. Под удар попали пункты управления в районе Луганска и Курахово в Донецкой области, а также склады материально-технического обеспечения противника в Донецкой области и во временно оккупированном Крыму.

Читай нас в