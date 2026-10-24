Україна уразила Тольяттікаучук, виробника компонентів для ракет і літак у Єйську

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Сили оборони 23 жовтня та в ніч на 24 жовтня уразили в Росії комбінат "Тольяттікаучук", підприємство "Протон-Електротекс", яке виробляє компоненти для ракет, а також літак на аеродромі "Єйськ".

У місті Орел підтверджене ураження основної виробничої будівлі АТ "Протон-Електротекс".

За даними Генштабу, підприємство виробляє, зокрема, компоненти для крилатих ракет С-71 "Ковер", балістичних ракет "Іскандер-М" та бере участь у виробництві ЗРГК "Панцир-С1".

У Тольятті Самарської області уражений комбінат "Тольяттікаучук". У районі підприємства зафіксували вибух і пожежу.

У Генштабі зазначили, що комбінат виробляє синтетичні каучуки та іншу продукцію, яка використовується, зокрема, у виробництві твердого ракетного палива.

Крім того, на аеродромі "Єйськ" у Краснодарському краї РФ уражений літак. Ступінь його пошкодження уточнюється.

Джерело: Генеральний штаб.

Нагадаємо, Сили оборони України 22 жовтня та в ніч на 23 жовтня завдали ударів по низці військових об’єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях України. Серед уражених цілей — місця зберігання та запуску ударних безпілотників, склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів, а також пункт управління російських військ.

Крім того, СОУ завдали ударів по військових об’єктах російських військ. Під ураження потрапили пункти управління в районі Луганська та Курахового на Донеччині, а також склади матеріально-технічного забезпечення противника на Донеччині й у тимчасово окупованому Криму.

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