W dniu 23 października oraz w nocy z 23 na 24 października siły obronne uderzyły w Rosji na kombinat „Togliatti-Kauchuk”, zakład „Proton-Elektroteks”, produkujący komponenty do rakiet, a także samolot na lotnisku w Jejsku.

W mieście Orel potwierdzono zniszczenie głównego budynku produkcyjnego spółki akcyjnej „Proton-Elektroteks”.

Według danych Sztabu Generalnego przedsiębiorstwo to produkuje między innymi komponenty do rakiet skrzydłowych S-71 „Kover”, rakiet balistycznych „Iskander-M” oraz uczestniczy w produkcji systemu przeciwlotniczego „Pantsir-S1”.

W Togliatti w obwodzie samarskim uderzono w kombinat „Togliattikauchuk”. W okolicy zakładu odnotowano wybuch i pożar.

W Sztabie Generalnym zaznaczono, że kombinat produkuje kauczuki syntetyczne oraz inne wyroby wykorzystywane m.in. do produkcji stałego paliwa rakietowego.

Ponadto na lotnisku „Jeisk” w obwodzie krasnodarskim Federacji Rosyjskiej trafiony został samolot. Stopień jego uszkodzeń jest obecnie ustalany.

Źródło: Sztab Generalny.

Przypomnijmy, że 22 października oraz w nocy z 22 na 23 października Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na szereg obiektów wojskowych armii rosyjskiej na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. Wśród trafionych celów znalazły się miejsca przechowywania i startu dronów bojowych, magazyny amunicji i środków materialno-technicznych, a także punkt dowodzenia wojsk rosyjskich.

Ponadto Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na obiekty wojskowe rosyjskich sił zbrojnych. Atakom uległy punkty dowodzenia w rejonie Ługańska i Kurachowego w obwodzie donieckim, a także magazyny zaopatrzenia materiałowo-technicznego przeciwnika w obwodzie donieckim oraz na tymczasowo okupowanym Krymie.

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