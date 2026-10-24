冬令时调整：何时调整时钟以及如何适应作息变化

10月25日周六至周日夜间，乌克兰将调整为冬令时。凌晨4:00时，需将时钟拨慢一小时——至3:00。 这样一来，乌克兰人将多出一小时的睡眠时间，但在时间调整后的最初几天，有些人可能会感到疲倦和困倦。

乌克兰夏令时和冬令时的转换程序由1996年乌克兰内阁第509号决议《关于乌克兰境内时间计算程序》规定。

根据该文件规定，转为冬令时的时间为10月的最后一个星期日凌晨4:00。此时需将时钟拨慢一小时。

2026年，10月的最后一个星期日是25日。因此，需要在10月24日深夜至25日凌晨将时钟拨回一小时：

原时间： 04:00。

需调整为： 03:00。

调整日期：2026年10月24日夜至25日凌晨。

因此，调整时钟后，夜晚将延长一小时。

“鲍里斯波尔市议会文化管理处”在Facebook上的群组中提醒道，转为冬令时有几个实际特点。具体来说，包括：

多出一小时的睡眠时间；

有机会逐步适应新季节；

重新审视日常作息安排的机会。

同时，专家建议大家不要仅仅因为调整时钟这件事而感到焦虑。

特尔诺皮尔州疾病控制与预防中心（ЦКПХ）新闻处解释称，对大多数人而言，转换为冬令时不会带来太大问题，而遵守简单的健康睡眠规则有助于更快地适应新的作息节奏。

“对大多数人来说，过渡到冬令时不会遇到太大问题，而遵循简单的健康睡眠规则有助于更快地适应新的作息安排，”专家们指出。

然而，在调整时钟后的最初几天，有些人可能会出现：

嗜睡；

疲劳；

易怒；

注意力不集中；

入睡困难。

中央预防卫生中心指出，这些症状通常持续时间不长，会逐渐消退。

专家建议，在转为冬令时后，应更加密切关注儿童、老年人、睡眠障碍患者及慢性病患者的睡眠规律。他们可能对日常作息的变化更为敏感。

“应特别关注儿童、老年人、睡眠障碍患者及慢性病患者的日常作息，因为他们可能对日常作息的变化更为敏感，”特尔诺皮尔州疾病控制与预防中心总结道。

为了帮助身体适应，应保持稳定的作息时间，不要忽视休息，并给身体留出时间适应新的作息安排。

关键在于：2026年10月25日夜间，乌克兰需将时钟拨回一小时——从04:00调整为03:00。

提醒一下，在10月24日（周六）至10月25日（周日）的夜间，乌克兰将调整时钟至冬令时。凌晨4点时，需将时钟拨慢一小时，调整至03:00。

10月24日夜至25日凌晨，乌克兰将转为冬令时。尽管乌克兰人可以多睡一小时，但部分人的身体需要时间来适应睡眠模式的变化。

关注我们在