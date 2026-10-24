Przejście na czas zimowy: kiedy przestawiać zegarki i jak dostosować się do zmiany rytmu dnia

W nocy z soboty na niedzielę, 25 października, Ukraina przejdzie na czas zimowy. O godz. 04:00 należy cofnąć wskazówki zegarów o jedną godzinę — do godz. 03:00. Dzięki temu Ukraińcy zyskają dodatkową godzinę snu, jednak w pierwszych dniach po zmianie czasu niektóre osoby mogą odczuwać zmęczenie i senność.

Procedura przejścia na czas letni i zimowy na Ukrainie została określona w uchwale Rady Ministrów nr 509 z 1996 r. „O porządku obliczania czasu na terytorium Ukrainy”.

Zgodnie z tym dokumentem przejście na czas zimowy następuje w ostatnią niedzielę października o godz. 04:00. Zegary należy cofnąć o jedną godzinę.

W 2026 roku ostatnia niedziela października przypada na 25 października. Dlatego wskazówki zegarów należy przestawić w nocy z 24 na 25 października:

Było: 04:00.

Należy ustawić: 03:00.

Data zmiany: noc z 24 na 25 października 2026 roku.

W związku z tym po przestawieniu zegarów noc wydłuży się o godzinę.

W grupie „Zarząd Kultury Rady Miejskiej w Boryspolu” na Facebooku przypomniano, że przejście na czas zimowy wiąże się z kilkoma praktycznymi aspektami. W szczególności są to:

dodatkowa godzina snu;

możliwość stopniowego dostosowania się do nowej pory roku;

okazja do zrewidowania codziennego harmonogramu.

Jednocześnie specjaliści radzą, aby nie przejmować się samym faktem zmiany czasu.

W biurze prasowym Obwodowego Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób w Ternopilu (CCPC) wyjaśniono, że dla większości ludzi przejście na czas zimowy przebiega bez większych problemów, a przestrzeganie prostych zasad zdrowego snu pomaga szybciej dostosować się do nowego trybu.

„Dla większości osób przejście na czas zimowy przebiega bez większych problemów, a proste zasady zdrowego snu pomagają szybciej dostosować się do nowego trybu” – zauważyli specjaliści.

Jednak w pierwszych dniach po zmianie czasu niektórzy ludzie mogą odczuwać:

senność;

zmęczenie;

drażliwość;

obniżoną koncentrację;

trudności z zasypianiem.

Objawy te są zazwyczaj krótkotrwałe i stopniowo ustępują – zaznaczono w Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CCPC).

Specjaliści zalecają, aby po przejściu na czas zimowy zwracać większą uwagę na tryb snu u dzieci, osób starszych, osób z zaburzeniami snu oraz cierpiących na choroby przewlekłe. Osoby te mogą być bardziej wrażliwe na zmiany w zwykłym trybie życia.

„Szczególną uwagę należy zwrócić na tryb dnia dzieci, osób starszych, osób z zaburzeniami snu oraz cierpiących na choroby przewlekłe, ponieważ mogą one być bardziej wrażliwe na zmiany w dotychczasowym trybie życia” – podsumowano w Ternopolskim Okręgowym Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób.

Aby ułatwić adaptację, warto przestrzegać stałego harmonogramu snu, nie zaniedbywać odpoczynku i dać organizmowi czas na przyzwyczajenie się do nowego trybu dnia.

Najważniejsze: w nocy z 25 października 2026 r. zegary w Ukrainie należy cofnąć o jedną godzinę – z godziny 04:00 na 03:00.

Przypominamy, że w nocy z soboty, 24 października, na niedzielę, 25 października, w Ukrainie zegary zostaną przestawione na czas zimowy. O czwartej nad ranem wskazówki trzeba będzie cofnąć o jedną godzinę, na godz. 03:00.

W nocy z 24 na 25 października Ukraina przejdzie na czas zimowy. Mimo że Ukraińcy będą mogli pospać o godzinę dłużej, organizm niektórych osób będzie potrzebował czasu, aby przystosować się do zmiany rytmu snu.

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