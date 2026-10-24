W obwodzie lwowskim mężczyzna ukradł motocykl marki Lifan; został zatrzymany

W powiecie Szeptyckim w obwodzie lwowskim funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 24-letniego mieszkańca tej miejscowości, podejrzanego o bezprawne przywłaszczenie motocykla marki Lifan. Za popełnione przestępstwo grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

20 października do policji zgłosił się 44-letni mieszkaniec jednej z wsi w powiecie Szeptyckim. Mężczyzna poinformował, że późnym wieczorem 19 października nieznana osoba ukradła jego motocykl marki Lifan.

Do wyjaśnienia sprawy zaangażowano funkcjonariuszy policji kryminalnej, śledczych oraz pracowników innych służb rejonowego oddziału policji w Szeptyckim.

W wyniku przeprowadzonych działań operacyjno-śledczych funkcjonariusze odnaleźli skradziony motocykl oraz zatrzymali prawdopodobnego sprawcę. Okazał się nim 24-letni mieszkaniec powiatu Szeptyckiego. Zatrzymanie przeprowadzono zgodnie z art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.

Pod kierownictwem prokuratury śledczy poinformowali zatrzymanego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie części pierwszej artykułu 289 Kodeksu karnego Ukrainy – bezprawnego przywłaszczenia środka transportu.

Kara przewidziana w tym artykule to ograniczenie lub pozbawienie wolności na okres od trzech do pięciu lat.

Obecnie trwa dochodzenie przedprocesowe.

Informację tę podała policja obwodu lwowskiego.

Wcześniej w obwodzie chmielnickim 23-letni mężczyzna został skazany na 10 lat pozbawienia wolności za przywłaszczenie prawie 500 tys. hrywien z państwowych świadczeń, które otrzymywała matka zaginionego żołnierza. Mężczyzna wykorzystał zaufanie kobiety i przez pięć miesięcy przelewał jej pieniądze na inne konta oraz wydawał je na własne potrzeby.

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W obwodzie chmielnickim kobieta przywłaszczyła sobie prawie 8 tysięcy euro należących do jej córki.

Fałszywe rachunki za energię elektryczną: jak nie dać się nabrać oszustom.

Oszuści zastraszyli 13-letnią córkę żołnierza i wyłudzili od niej 54 tysiące dolarów.

Przypomnijmy, że w Zaporożu zakończono dochodzenie przedprocesowe w sprawie zorganizowanej grupy, której członkowie podawali się za pracowników służb bezpieczeństwa banków w Kazachstanie i wyłudzali od obywateli dane kart bankowych, a następnie przywłaszczali sobie ich środki.

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