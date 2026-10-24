在利沃夫州，一名男子盗走一辆力帆摩托车，随后被捕

在利沃夫州谢普蒂茨基区，执法人员拘留了一名24岁的当地居民，该男子涉嫌非法侵占一辆力帆摩托车。其行为可能面临最高五年有期徒刑。

10月20日，谢普蒂茨基区某村的一名44岁居民向警方报案。该男子称，10月19日晚间，一名身份不明的人盗走了他的Lifan牌摩托车。

为侦破此案，谢普蒂茨基区警察局调集了刑事警察行动组、侦查人员及其他部门的工作人员。

经过一系列侦查行动，执法人员找到了被盗摩托车，并抓获了涉嫌犯罪的嫌疑人。该嫌疑人系一名24岁的谢普蒂茨基区居民。 此次拘留是根据《乌克兰刑事诉讼法典》第208条进行的。

在检察院的程序指导下，调查人员已向被拘留者告知其涉嫌违反《乌克兰刑法典》第289条第一款——非法侵占交通工具。

该条文规定的刑罚为限制自由或剥夺自由，刑期为三年至五年。

目前，案件的庭前调查仍在进行中。

此消息由利沃夫州警方发布。

此前，在赫梅利尼茨基州，一名23岁男子因盗取失踪军人母亲领取的近50万格里夫纳国家补助金，被判处10年有期徒刑。 该男子利用该女子的信任，在五个月内将其钱款转入其他账户，并用于个人消费。

此前，刑事侦查局行动组与调查人员联手捣毁了一个诈骗乌克兰各地居民的犯罪团伙。 犯罪分子致电市民，冒充各类政府机构工作人员，并说服人们相信他们购买了劣质药品，可以就此向国家申请赔偿。

在赫梅利尼茨基州，一名女子侵吞了亲生女儿近8000欧元的钱财。

虚假电费账单：如何避免落入诈骗分子圈套。

诈骗犯恐吓一名13岁的军人女儿，并骗取了她5.4万美元。

需要提醒的是，在扎波罗热，针对一个有组织犯罪团伙的审前调查已经结束，该团伙成员冒充哈萨克斯坦银行的安全部门工作人员，诱骗公民提供银行卡信息，随后侵吞其资金。

在沃伦州，经济犯罪调查局查获了一起涉及花卉行业的逃税案，涉案金额近2800万格里夫纳。

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