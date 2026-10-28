瓦列里·科皮伊卡在塔拉斯·舍甫琴科国立大学校长选举中胜出

学术委员会主席瓦列里·科皮伊卡在2026年10月27日举行的塔拉斯·舍甫琴科基辅国立大学校长选举中胜出。他在第一轮投票中便以51.74%的得票率获胜。

3823名选民中有3105人参加了投票，占总人数的81.3%。根据大学章程，只要超过50%的有投票权人员参加投票，选举即视为有效。

根据大学规定，候选人若要在首轮投票中胜出，必须获得具有投票资格的选民过半数选票。 若无任何候选人获得所需票数，则举行第二轮投票，获得多数选民支持的候选人即为胜出者。

根据计票结果，各候选人得票情况如下：

瓦列里 ·科皮伊卡——1973票（51.74%）；

安娜·托尔斯塔 诺 娃 ，基辅国立大学前科研副校长——712票（18.62%）；

克塞尼娅 ·斯米尔诺娃，前国际合作副校长——159票（4.16%）；

亚历山大·科尔琴科，国家信息与通信技术大学第一副校长——77票（2.01%）。

与此同时，130名投票者未支持任何候选人，另有49张选票被认定为无效。

瓦列里·科皮伊卡于1962年3月5日出生于基辅。1984年，他毕业于基辅塔拉斯·舍甫琴科国立大学国际关系与国际法系，获得国际关系专业学士学位。

在基辅国立大学期间，他曾任国际关系与外交政策系助理教授和副教授。他还曾担任国际关系研究所下属欧盟欧洲文献中心主任。

2007年至2008年，科皮伊卡担任国际关系学院负责教学工作的副院长。 自2009年起，他担任该研究所所长；2021年起，出任基辅国立大学国际关系教学与科研研究所所长。

2026年4月至9月，瓦列里·科皮卡代理大学校长职务。9月，他当选为塔拉斯·舍甫琴科基辅国立大学学术委员会主席。

根据乌克兰《高等教育法》，乌克兰教育与科学部须在当选校长当选后一个月内与其签订为期五年的合同。

2026年3月2日，乌克兰教育与科学部宣布就塔拉斯·舍甫琴科国立大学校长职位公开竞聘。选举原定于5月27日举行，但随后推迟至10月27日。

5月12日，乌克兰教育与科学部声明，此前曾担任该校校长、合同期满后被解职的弗拉基米尔·布格罗夫，不得再次竞选该职位。

根据基辅谢甫琴科区法院2026年2月27日的裁决， 弗拉基米尔·布格罗夫被认定犯有《乌克兰行政违法行为法典》第172-6条第4款规定的行政违法行为——在申报中提交明知不实的资料。

因此，根据10月27日的投票结果，瓦列里·科皮伊卡以超过半数的得票率在第一轮投票中胜出，当选塔拉斯·舍甫琴科基辅国立大学校长。

该校官网公布的选举委员会会议纪要证实了这一结果。

关注我们在