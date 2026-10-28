不明身份者正试图获取有关乌克兰新外交倡议以及与合作伙伴就结束俄罗斯对乌克兰战争所进行谈判的信息。国家安全与国防委员会秘书鲁斯泰姆·乌梅罗夫已就旨在收集此类信息的可疑信息向盟友发出警告。

乌克兰对外情报局局长鲁斯泰姆·乌梅罗夫对此发出了警告。

“随着外交努力的加剧，我们再次发现有人冒用我的名义，向各国外交使团代表及我们的合作伙伴发送消息，”该局局长表示。

乌梅罗夫解释称，不明身份者试图通过此类信息建立联系，并获取有关总统弗拉基米尔·泽连斯基团队与盟友合作情况的重要数据。此外，他们还对国际谈判的进展感兴趣。

鉴于近期发生的事件，国家安全局局长呼吁合作伙伴，若对联系来源存在哪怕最微小的疑虑，切勿回复此类信息，也切勿透露任何信息。

他还呼吁对电话号码、账号或电子邮箱地址进行额外核查。乌梅罗夫提醒，可通过官方外交渠道、相关主管部门或乌克兰外交官进行核实。

“如果收到以我名义发来的可疑消息——请不要进行回复，并向乌克兰方面报告。请保持警惕，”乌克兰对外情报局局长呼吁道。

值得回顾的是，据路透社报道，普京无意放弃对顿巴斯的占领。



唐纳德·图斯克对挪威和芬兰领导人与普京会谈的结果进行了评估。

德国总理弗里德里希·默茨表示，如果没有乌克兰的参与，美国和俄罗斯将无法就结束战争达成协议。 他强调，欧洲国家也必须参与谈判，因为整个欧洲大陆的安全将取决于未来达成的协议。默茨于10月27日在新加坡发表演讲时谈及此事。

芬兰总统亚历山大·斯图布和挪威首相约纳斯·哈尔·斯特雷在与弗拉基米尔·普京通电话时，向他转达了关于未来结束乌克兰战争谈判的消息。 俄罗斯总统助理尤里·乌沙科夫表示，欧洲领导人已通报称，弗拉基米尔·泽连斯基已准备好与克里姆林宫领导人进行直接谈判。

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