Nieznane osoby próbują zdobyć informacje na temat nowych inicjatyw dyplomatycznych Ukrainy oraz rozmów z partnerami dotyczących zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Rustem Umerow ostrzegł sojuszników przed podejrzanymi wiadomościami mającymi na celu zebranie takich danych.

O tym poinformował szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy Rustem Umerow.

„W związku z intensyfikacją działań dyplomatycznych ponownie odnotowujemy wiadomości wysyłane w moim imieniu do przedstawicieli korpusu dyplomatycznego oraz naszych partnerów w różnych krajach” – oświadczył szef Służby Wywiadu Zagranicznego.

Jak wyjaśnił Umerow, za pomocą takich wiadomości nieznane osoby próbują nawiązać kontakt i uzyskać ważne informacje dotyczące współpracy zespołu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z sojusznikami. Ponadto interesuje ich przebieg międzynarodowych negocjacji.

W świetle ostatnich wydarzeń szef Służby Wywiadu Zagranicznego wezwał partnerów, aby nie odpowiadali na tego typu wiadomości i nie przekazywali żadnych informacji, jeśli istnieje choćby najmniejsza wątpliwość co do autentyczności kontaktu.

Wezwał również do dodatkowej weryfikacji numeru telefonu, konta lub adresu e-mail. Umerow przypomniał, że można to zrobić za pośrednictwem oficjalnych kanałów dyplomatycznych, odpowiedniej agencji lub ukraińskich dyplomatów.

„Jeśli otrzymaliście podejrzaną wiadomość wysłaną w moim imieniu – nie wdawajcie się w korespondencję i poinformujcie o tym stronę ukraińską. Bądźcie czujni” – zaapelował szef Służby Wywiadu.

Przypomnijmy, że Putin nie zamierza zrezygnować z zajęcia Donbasu – podaje Reuters.



Donald Tusk ocenił wyniki rozmów przywódców Norwegii i Finlandii z Putinem.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz stwierdził, że Stany Zjednoczone i Rosja nie będą w stanie uzgodnić zakończenia wojny bez udziału Ukrainy. Podkreślił, że przy stole negocjacyjnym muszą znaleźć się również kraje europejskie, ponieważ od przyszłego porozumienia będzie zależało bezpieczeństwo całego kontynentu. Merz powiedział o tym 27 października podczas przemówienia w Singapurze.

Prezydent Finlandii Alexander Stubb i premier Norwegii Jonas Gar Søre podczas rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem przekazali mu informacje dotyczące przyszłych negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow twierdzi, że europejscy przywódcy poinformowali o gotowości Władimira Zełenskiego do bezpośrednich rozmów z szefem Kremla.

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