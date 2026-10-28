Умеров предупредил союзников о подозрительных запросах относительно переговоров Украины

Неизвестные пытаются получить информацию о новых дипломатических инициативах Украины и переговорах с партнерами о прекращении войны России против Украины. Секретарь СНБО Рустем Умеров предупредил союзников о подозрительных сообщениях, направленных на сбор таких данных.

Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

«На фоне активизации дипломатических усилий вновь фиксируем сообщения, которые отправляются от моего имени представителям дипломатического корпуса и нашим партнерам в разных странах», — заявил глава СВР.

Как пояснил Умеров, с помощью таких сообщений неизвестные пытаются установить контакт и получить важные данные о работе команды президента Владимира Зеленского с союзниками. Кроме того, их интересует ход международных переговоров.

На фоне последних событий глава СЗР призвал партнеров не отвечать на подобные сообщения и не передавать никакой информации, если есть хотя бы малейшее сомнение относительно контакта.

Также он призвал дополнительно проверять номер телефона, аккаунт или электронный адрес. Умеров напомнил, что это можно сделать через официальные дипломатические каналы, соответствующее ведомство или украинских дипломатов.

«Если вы получили подозрительное сообщение от моего имени — не вступайте в переписку и сообщите об этом украинской стороне. Будьте внимательны», — призвал глава СВР.

Напомним, что Путин не намерен отказываться от захвата Донбасса — Reuters.



Дональд Туск оценил результаты беседы лидеров Норвегии и Финляндии с Путиным.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США и Россия не смогут договориться о завершении войны без участия Украины. Он подчеркнул, что за столом переговоров также должны присутствовать европейские страны, ведь от будущего соглашения будет зависеть безопасность всего континента. Об этом Мерц заявил 27 октября во время выступления в Сингапуре.

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время телефонного разговора с Владимиром Путиным передали ему сообщение о предстоящих переговорах о прекращении войны в Украине. Помощник российского президента Юрий Ушаков утверждает, что европейские лидеры сообщили о готовности Владимира Зеленского к прямым переговорам с главой Кремля.

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