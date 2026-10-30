527 жителей Олешков возвращаются в Украину через территорию Беларуси — Корецкий

Из Олешек Херсонской области через территорию Беларуси в Украину возвращаются 527 человек. Для них уже подготовлены места в различных регионах страны.

«На данный момент Министерство регионов в тесном взаимодействии с Офисом омбудсмена, Херсонской областной государственной администрацией и Министерством здравоохранения круглосуточно занимается этим процессом. До 14:00 сегодня планируется завершить предварительный медицинский осмотр тех людей, которые будут выезжать на территорию Украины. На данный момент это 527 человек», — сказал Корецкий во время «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде в пятницу.

Он отметил, что после первичного медицинского осмотра информация будет передана в Минздрав, чтобы качественно подготовиться к встрече людей.

«Далее они по сложному маршруту попадают на территорию Беларуси и из Беларуси переходят на таможенную территорию Украины. В Чернигове и в Киевской области будут проводиться повторные осмотры и оказание первичной медицинской помощи, обеспечение всеми необходимыми средствами на первых порах – одеждой, санитарными принадлежностями. А дальше будет размещение этих людей в тех или иных регионах. Мы уже подготовили все помещения», – рассказал Корецкий.

Среди прочего он поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за гуманитарные решения в отношении Олешков.

Об этом сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».

Гуманитарная миссия в Олешках: подготовлено 25 автобусов для оказания помощи и эвакуации гражданских лиц.

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области завершили разминирование определенных маршрутов и подготовку гуманитарного конвоя к отправке, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Перед этим делегация с участием представителей Украины, США и России прибыла на место, откуда планируется доставлять гуманитарную помощь в Олешки.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец согласился добраться до временно оккупированных Олешек в Херсонской области через территорию России, поскольку другого безопасного маршрута для гуманитарной миссии пока нет. В Офисе омбудсмена пояснили, что путь через линию фронта опасен, а переправа через реку невозможна из-за минирования.

Читай нас в