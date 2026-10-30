有527人正从赫尔松州的奥列什基经白俄罗斯境内返回乌克兰。全国各地已为他们安排好安置地点。

“截至目前，地区事务部正与人权事务专员办公室、赫尔松州行政管理局以及卫生部保持密切协调，我们全天候24小时不间断地推进这一工作。 计划于今天14:00前完成即将入境乌克兰人员的初步体检。 目前共有527人，”科雷茨基周五在最高拉达的“政府问答时间”上表示。

他指出，初步体检后，相关信息将转交至卫生部，以便为接机工作做好充分准备。

“随后，他们将经由一条复杂的路线进入白俄罗斯境内，再从白俄罗斯进入乌克兰海关辖区。 在切尔尼戈夫和基辅州，将进行二次体检并提供初级医疗救助，同时在初期阶段确保他们获得所有必需物资——衣物、卫生用品等。 随后将把这些人安置在各个地区。我们已经准备好了所有场所，”科雷茨基说道。

此外，他还感谢美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普就奥莱什基问题做出的 humanitarian 决定。

据“国际文传电讯社-乌克兰”记者报道。

奥列什基人道主义行动：已准备25辆大巴用于援助和疏散平民。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨表示，在赫尔松州暂时被占领的奥列什基地区，指定路线的排雷工作已完成，人道主义车队已做好出发准备。

此前，由乌克兰、美国和俄罗斯代表组成的代表团抵达了计划向奥列什基运送人道主义援助物资的出发地。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨同意经俄罗斯境内前往赫尔松州暂时被占领的奥列什基，因为目前尚无人道主义任务可行的其他安全路线。 人权专员办公室解释称，穿越前线的路线十分危险，而由于河道布雷，无法渡河。

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