Z Oleszki w obwodzie chersońskim, przez terytorium Białorusi, do Ukrainy wraca 527 osób. Przygotowano dla nich już miejsca w różnych regionach kraju.

„W chwili obecnej Ministerstwo Regionów, w ścisłej współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Administracją Obwodową w Chersoniu oraz Ministerstwem Zdrowia, zajmuje się tym procesem przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Do godziny 14:00 dzisiaj planujemy zakończyć wstępne badania lekarskie osób, które będą wjeżdżać na terytorium Ukrainy. Obecnie jest to 527 osób” – powiedział Korecki podczas „godziny pytań do rządu” w Radzie Najwyższej w piątek.

Zaznaczył, że po wstępnym badaniu lekarskim informacje zostaną przekazane do Ministerstwa Zdrowia, aby odpowiednio przygotować się na przyjęcie tych osób.

„Następnie, pokonując skomplikowaną trasę, osoby te docierają na terytorium Białorusi, a stamtąd przechodzą na terytorium celne Ukrainy. W Czernihowie i na terenie obwodu kijowskiego będą przeprowadzane ponowne badania oraz udzielana pierwsza pomoc medyczna, a także zapewnione zostaną wszystkie niezbędne środki na początkowym etapie – odzież, artykuły higieniczne. Następnie osoby te zostaną zakwaterowane w różnych regionach. Przygotowaliśmy już wszystkie pomieszczenia” – powiedział Korecki.

Między innymi podziękował pierwszej damie USA Melanii Trump za humanitarne decyzje dotyczące Oleszków.

Informuje o tym korespondent agencji „Interfax-Ukraina”.

Misja humanitarna w Oleszkach: przygotowano 25 autobusów do udzielania pomocy i ewakuacji ludności cywilnej.

W tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim zakończono rozminowywanie wyznaczonych tras oraz przygotowano konwój humanitarny do wyruszenia – poinformował pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Wcześniej delegacja złożona z przedstawicieli Ukrainy, USA i Rosji przybyła na miejsce, skąd planowane jest dostarczenie pomocy humanitarnej do Oleszek.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec zgodził się udać się do tymczasowo okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim przez terytorium Rosji, ponieważ obecnie nie ma innej bezpiecznej trasy dla misji humanitarnej. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich wyjaśniono, że droga przez linię frontu jest niebezpieczna, a przeprawa przez rzekę jest niemożliwa z powodu zaminowania terenu.

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