W czwartek, 29 października, w wieku 41 lat zmarł Maksym Andruszczenko, doktor nauk politycznych i doradca ministra ds. młodzieży i sportu. Zajmował się przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się rosyjskiej propagandy w światowym sporcie.

Andruszczenko łączył działalność naukową z analizą polityczną, wykładami i pisaniem książek.

Maksym Andruszczenko urodził się 22 stycznia 1986 roku. Był kandydatem nauk politycznych, absolwentem studiów podyplomowych na katedrze politologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

Maksym łączył pracę naukową z analizą polityczną, wykładami i pisaniem książek. Wśród jego zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmowały badania nad powiązaniami między sportem a polityką. Był współautorem książek „Sport poza polityką” oraz „Miękka siła sportu”, poświęconych w szczególności roli sportu w stosunkach międzynarodowych i dyplomacji publicznej.

Maksym Andruszczenko był również doradcą ministra ds. młodzieży i sportu Matwija Bidnego oraz członkiem międzyresortowej grupy roboczej przy Ministerstwie ds. Młodzieży i Sportu, zajmującej się kwestiami udziału ukraińskich sportowców w zawodach, w których biorą udział zawodnicy z krajów agresorów. W szczególności aktywnie walczył z rozprzestrzenianiem się rosyjskiej propagandy w światowym sporcie.

5 października Federacja Bokserska Ukrainy, w której Maksym Andruszczenko pełnił funkcję doradcy politycznego, poinformowała, że doznał on ciężkiego udaru mózgu i przechodził leczenie oraz rehabilitację za granicą.

Informację tę podano z powołaniem się na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

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