W pobliżu Użhorodu ponownie zapaliło się największe wysypisko śmieci w Zakarpaciu

W rejonie Użhorodzie ponownie wybuchł pożar na terenie największego w regionie składowiska stałych odpadów komunalnych. Ratownicy pracują nad ugaszeniem pożaru, jednak z powodu silnych podmuchów wiatru płomienie rozprzestrzeniają się, a skala pożaru rośnie.

„Dzisiaj, 30 października, o godz. 07:11 do Służby Ratowniczej wpłynęło zgłoszenie o zapaleniu się śmieci na terenie składowiska stałych odpadów komunalnych we wsi Barwinok w powiecie ugrodzkim. Początkowo powierzchnia pożaru wynosiła około 100 m². Z powodu silnych podmuchów wiatru ogień szybko się rozprzestrzenił, a powierzchnia pożaru wzrosła do 500 m²” – czytamy w komunikacie.

Jak zaznaczono, na miejsce zdarzenia jako pierwsi przybyli ratownicy z 3. Państwowej Jednostki Straży Pożarnej i Ratownictwa w Użhorodzie. Następnie, w związku z rozprzestrzenianiem się pożaru, wezwano dodatkowo oddziały z 4. i 6. państwowych jednostek straży pożarnej i ratownictwa z miast Użhorod i Czop, samochód sztabowy, a także dwie cysterny z przedsiębiorstwa komunalnego.

Łącznie na miejscu akcji pracuje 27 osób i 10 jednostek technicznych.

Informację tę podało na Facebooku Zarząd Państwowej Służby Ratowniczej w obwodzie zakarpackim.

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