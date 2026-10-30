Недалеко от Ужгорода вновь загорелась крупнейшая свалка Закарпатья

В Ужгородском районе вновь возник пожар на территории крупнейшего в регионе полигона твердых бытовых отходов. Спасатели работают над ликвидацией возгорания, однако из-за сильных порывов ветра пламя распространяется, а масштабы пожара увеличиваются.

«Сегодня, 30 октября, в 07:11 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании мусора на территории полигона твердых бытовых отходов в селе Барвинок Ужгородского района. Первоначально площадь возгорания составляла около 100 кв. м. Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространялся, и площадь пожара увеличилась до 500 кв. м», — говорится в сообщении.

Как отмечается, сначала на место происшествия прибыли спасатели 3-й государственной пожарно-спасательной части Ужгорода. Впоследствии из-за распространения пожара были дополнительно привлечены подразделения из 4-й и 6-й государственных пожарно-спасательных частей городов Ужгорода и Чопа, штабной автомобиль, а также две водовозки от коммунального предприятия.

Всего на месте работают 27 человек и 10 единиц техники.

Об этом сообщили в Facebook Управления ГСЧС в Закарпатской области.

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