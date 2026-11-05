В рамках международной спецоперации «Эспаньол» правоохранительные органы перекрыли каналы поставки наркотиков из Испании, США и Португалии в Украину. Операция была направлена на пресечение международного наркотрафика и раскрытие путей ввоза запрещенных веществ на территорию Украины.

«Правоохранители зафиксировали деятельность разветвленной преступной сети, участники которой обеспечивали всю цепочку поставок и сбыта наркотиков: от ввоза из-за рубежа до распространения в Украине. Сеть имела многоуровневую структуру с четким распределением обязанностей между участниками», – отмечается в сообщении.

Было установлено, что кокаин и гашиш поступали в Украину из Испании и Португалии, каннабис – из Соединенных Штатов Америки.

В Нацполиции сообщили, что запрещенные вещества прятали в бытовой технике, а для их перевозки использовали международные автобусные маршруты и услуги почтового оператора.

«В Украине наркотики реализовывались через Telegram-каналы и разветвленную сеть сбытчиков, охватывавшую различные регионы страны», – заявили в полиции.

Как отмечается, на первом этапе полицейские сосредоточились на блокировании сбыта, чтобы не допустить поступления наркотиков к потребителям.

«Мероприятия прошли в одиннадцати регионах Украины. Правоохранители пресекли деятельность контрабандных каналов ввоза наркотиков на территорию страны, межрегиональных каналов распространения запрещенных веществ и задержали причастных к ним лиц», — добавили в полиции.

А на втором этапе правоохранители разоблачили и задержали других фигурантов, которые обеспечивали сбыт кокаина и каннабиса на территории Украины.

В целом в рамках спецоперации было проведено 141 обыск при силовой поддержке спецподразделений тактико-оперативного реагирования и полиции особого назначения с привлечением кинологической службы ГУНП в областях и Киеве.

В результате этих действий были перекрыты каналы поставки наркотиков из Испании, США и Португалии в Украину.

‎Было изъято более 67 кг наркопродукции, в частности 3,5 кг кокаина, каннабис, гашиш, кратом, α-PVP, амфетамина, кетамина, МДМА, псилоцибиновых грибов и кондитерских изделий с содержанием тетрагидроканнабинола.

Кроме того, правоохранители изъяли оборудование для выращивания наркосодержащих растений, технику, автомобили, оружие и боеприпасы.

«Сумма изъятых наличных средств в национальной и иностранных валютах составляет в эквиваленте более трёх миллионов гривен. Общая стоимость изъятого превышает 90 миллионов гривен», — сообщили в НПУ.

Правоохранители задержали 37 участников в порядке ст. 208, 615 Уголовного процессуального кодекса.







Следователи Национальной полиции предъявили подозрение 39 фигурантам, в зависимости от их участия в противоправной деятельности, по частям 1, 2, 3 ст. 307 и части 3 ст. 305 Уголовного кодекса – за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и контрабанду.

Санкция самой тяжкой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По результатам экспертиз будет решен вопрос о предъявлении уведомления о подозрении и другим причастным лицам.

Спецоперация «Эспаньол» была проведена при координации Департамента по борьбе с наркопреступностью, Главного следственного управления Национальной полиции Украины, СБУ и Офиса генерального прокурора.

Об этом сообщил на своем сайте Департамент по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

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