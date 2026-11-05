W ramach międzynarodowej operacji specjalnej „Espanyol” funkcjonariusze organów ścigania zablokowali kanały dostaw narkotyków z Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Portugalii na Ukrainę. Operacja miała na celu powstrzymanie międzynarodowego handlu narkotykami oraz ujawnienie szlaków przemytu substancji zabronionych na terytorium Ukrainy.

„Funkcjonariusze organów ścigania udokumentowali działalność rozgałęzionej sieci przestępczej, której członkowie zapewniali cały łańcuch dostaw i dystrybucji narkotyków: od przywozu z zagranicy po dystrybucję na Ukrainie. Sieć miała wielopoziomową strukturę z wyraźnym podziałem obowiązków między uczestników” – zaznaczono w komunikacie.

Ustalono, że kokaina i haszysz trafiały na Ukrainę z Hiszpanii i Portugalii, a marihuana – ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W Narodowej Policji poinformowano, że zabronione substancje ukrywano w sprzęcie AGD, a do ich transportu wykorzystywano międzynarodowe trasy autobusowe oraz usługi operatora pocztowego.

„Na Ukrainie narkotyki były sprzedawane za pośrednictwem kanałów Telegramu oraz rozgałęzionej sieci dystrybutorów, obejmującej różne regiony kraju” – poinformowała policja.

Jak zaznaczono, w pierwszym etapie policjanci skupili się na zablokowaniu dystrybucji, aby zapobiec dotarciu narkotyków do konsumentów.

„Działania przeprowadzono w jedenastu regionach Ukrainy. Funkcjonariusze organów ścigania zlikwidowali kanały przemytu narkotyków na terytorium kraju oraz międzyregionalne kanały dystrybucji substancji zabronionych, a także zatrzymali osoby z nimi powiązane” – dodano w policji.

W drugim etapie funkcjonariusze ujawnili i zatrzymali kolejne osoby, które zajmowały się dystrybucją kokainy i konopi indyjskich na terytorium Ukrainy.

W ramach tej operacji specjalnej przeprowadzono łącznie 141 przeszukań przy wsparciu siłowym specjalnych oddziałów reagowania taktyczno-operacyjnego oraz policji specjalnego przeznaczenia, z udziałem służb kinologicznych Głównego Zarządu Policji w obwodach i w Kijowie.

W wyniku tych działań zablokowano kanały dostaw narkotyków z Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Portugalii na Ukrainę.

Skonfiskowano ponad 67 kg substancji odurzających, w tym 3,5 kg kokainy, konopie indyjskie, haszysz, kratom, α-PVP, amfetaminy, ketaminy, MDMA, grzybów halucynogennych oraz wyrobów cukierniczych zawierających tetrahydrokannabinol.

Ponadto funkcjonariusze organów ścigania skonfiskowali sprzęt do uprawy roślin zawierających substancje odurzające, sprzęt techniczny, samochody, broń oraz amunicję.

„Kwota skonfiskowanej gotówki w walucie krajowej i zagranicznej wynosi w przeliczeniu ponad trzy miliony hrywien. Łączna wartość skonfiskowanych przedmiotów przekracza 90 milionów hrywien” – poinformowano w Narodowej Policji Ukrainy.

Funkcjonariusze zatrzymali 37 osób na podstawie art. 208 i 615 Kodeksu postępowania karnego.







Śledczy z Policji Narodowej postawili zarzuty 39 osobom, w zależności od ich udziału w działalności niezgodnej z prawem, na podstawie ust. 1, 2 i 3 art. 307 oraz ust. 3 art. 305 Kodeksu karnego – za nielegalny obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich analogami oraz za przemyt.

Kara przewidziana w najsurowszym przepisie wynosi do 12 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.

Na podstawie wyników ekspertyz zostanie podjęta decyzja o postawieniu zarzutów również innym osobom zamieszanym w sprawę.

Operacja specjalna „Espanyol” została przeprowadzona pod koordynacją Departamentu ds. Zwalczania Przestępczości Narkotykowej, Głównego Zarządu Śledczego Policji Narodowej Ukrainy, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz Biura Prokuratora Generalnego.

Informację tę podał na swojej stronie internetowej Departament ds. Zwalczania Przestępczości Narkotykowej Narodowej Policji Ukrainy.

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