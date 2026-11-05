在国际特别行动“埃斯帕尼奥尔”的框架内，执法部门切断了从西班牙、美国和葡萄牙向乌克兰输送毒品的渠道。 此次行动旨在打击国际毒品走私，并揭露违禁物质流入乌克兰境内的途径。

“执法部门记录了一个错综复杂的犯罪网络的活动，该网络的成员负责毒品的整个供应和销售链：从境外走私到在乌克兰境内分销。 该网络具有多层级结构，成员之间职责分工明确，”通报中指出。

调查发现，可卡因和大麻从西班牙和葡萄牙流入乌克兰，大麻则来自美国。

乌克兰国家警察局透露，这些违禁品被藏匿在家用电器中，并通过国际长途巴士线路和邮政服务进行运输。

“在乌克兰境内，毒品是通过Telegram频道以及覆盖全国各地区的庞大贩毒网络进行销售的，”警方表示。

据悉，在行动的第一阶段，警方重点打击贩卖活动，以防止毒品流入消费者手中。

“行动在乌克兰的11个地区展开。 执法部门捣毁了向国内走私毒品的渠道以及跨地区分销违禁物质的渠道，并拘留了涉案人员，”警方补充道。

而在第二阶段，执法部门查获并拘留了其他涉案人员，这些人负责在乌克兰境内销售可卡因和大麻。

‎此次特别行动共进行了141次搜查，由战术行动反应特遣队和特种警察部队提供武力支援，并调动了各州及基辅市国家警察总局的警犬队。

通过这些行动，成功切断了从西班牙、美国和葡萄牙向乌克兰输送毒品的渠道。

查获毒品总量超过67公斤，其中包括3.5公斤可卡因、大麻、大麻脂、克拉托姆、α-PVP、 安非他命、氯胺酮、MDMA、裸盖菇素蘑菇以及含有四氢大麻酚的糖果。

此外，执法人员还查获了用于种植含毒植物的设备、机械、车辆、武器及弹药。

“查获的本国货币和外币现金总额折合超过300万格里夫纳。查获物品的总价值超过9000万格里夫纳，”乌克兰国家警察局通报称。

执法部门依据《刑事诉讼法》第208条和第615条的规定，拘留了37名涉案人员。





国家警察局的

调查人员根据39名涉案人员参与非法活动的程度， 依据《刑法》第307条第1、2、3款及第305条第3款——指控其非法流通麻醉药品、精神药物或其类似物以及走私。

最严重罪名的量刑规定为最高12年有期徒刑并没收财产。

将根据鉴定结果决定是否向其他涉案人员发出嫌疑通知。

代号为“埃斯帕尼奥尔”的专项行动是在打击毒品犯罪局、乌克兰国家警察总局调查局、乌克兰安全局（SBU）以及总检察长办公室的协调下开展的。

乌克兰国家警察局打击毒品犯罪部门在其网站上发布了这一消息。

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