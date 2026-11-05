Правоохранители раскрыли схему по поставке некачественной формы для Национальной гвардии

Правоохранители раскрыли схему поставок некачественной боевой одежды для Национальной гвардии Украины. Речь идет о государственном контракте на общую сумму 8,7 млн грн. В рамках расследования двум лицам были предъявлены подозрения.

По данным следствия, в августе 2026 года киевское предприятие заключило договор на поставку Нацгвардии 10 тысяч боевых рубашек общей стоимостью почти 8,7 млн грн. Лабораторная проверка установила, что боевые рубашки не соответствуют техническим требованиям и непригодны для использования военнослужащими.

Как отметили в ОГП, чтобы скрыть нарушения и обеспечить приемку некачественной одежды, двое представителей предприятия предложили военнослужащему Нацгвардии, ответственному за контроль качества вещевого имущества, 3 тыс. долларов за подмену некачественных образцов на качественные.

«Впоследствии подозреваемые передали ещё 1 тыс. долларов за приёмку неполной партии одежды и внесение в документы недостоверных сведений о поставке товара в полном объёме. Фактически 2 ноября предприятие поставило Нацгвардии боевую одежду не в полном объеме. При этом значительная часть продукции не соответствовала установленным требованиям и была непригодна для использования во время несения военной службы и выполнения боевых задач», — сообщили в Офисе генерального прокурора.

По версии следствия, такие действия помешали законной деятельности Нацгвардии и надлежащему обеспечению военнослужащих боевым обмундированием в условиях военного положения.

В ОГП сообщили, что в ходе обысков по местам работы, проживания и в автомобилях фигурантов были изъяты документы, черновые записи, печати и электронные устройства.

Обоим лицам было сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности воинских формирований в особый период и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, в частности повторно (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Одному из них назначили альтернативу — залог в размере 1,9 млн грн, который был внесен.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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