Organy ścigania ujawniły proceder dostarczania niskiej jakości mundurów dla Gwardii Narodowej

Organy ścigania ujawniły proceder dostarczania niskiej jakości odzieży bojowej dla Gwardii Narodowej Ukrainy. Chodzi o zamówienie publiczne o łącznej wartości 8,7 mln hrywien. W ramach śledztwa postawiono zarzuty dwóm osobom.

Zgodnie z danymi śledztwa, w sierpniu 2026 roku przedsiębiorstwo z Kijowa zawarło umowę na dostawę 10 tysięcy koszul bojowych dla Gwardii Narodowej o łącznej wartości prawie 8,7 mln hrywien. Badania laboratoryjne wykazały, że koszule bojowe nie spełniają wymagań technicznych i nie nadają się do użytku przez żołnierzy.

Jak zauważono w OGP, aby ukryć naruszenia i zapewnić przyjęcie odzieży niskiej jakości, dwaj przedstawiciele przedsiębiorstwa zaproponowali żołnierzowi Gwardii Narodowej, odpowiedzialnemu za kontrolę jakości wyposażenia, 3 tys. dolarów za podmianę wadliwych egzemplarzy na produkty wysokiej jakości.

„Następnie podejrzani przekazali kolejne 1 tys. dolarów za przyjęcie niekompletnej partii odzieży oraz wpisanie do dokumentów nieprawdziwych informacji o dostawie towaru w pełnym zakresie. W rzeczywistości 2 listopada przedsiębiorstwo dostarczyło Gwardii Narodowej odzież bojową w niepełnym zakresie. Jednocześnie znaczna część produktów nie spełniała ustalonych wymagań i nie nadawała się do użytku podczas pełnienia służby wojskowej i wykonywania zadań bojowych” – poinformowano w Biurze Prokuratora Generalnego.

Według wersji śledztwa działania te utrudniły legalną działalność Gwardii Narodowej oraz właściwe zaopatrzenie żołnierzy w umundurowanie bojowe w warunkach stanu wojennego.

W Biurze Prokuratora Generalnego poinformowano, że podczas przeszukań w miejscach pracy, zamieszkania oraz w samochodach osób objętych postępowaniem zabezpieczono dokumenty, notatki robocze, pieczęcie i urządzenia elektroniczne.

Obie osoby zostały poinformowane o podejrzeniu utrudniania legalnej działalności formacji wojskowych w okresie wyjątkowym oraz udzielania nielegalnej korzyści funkcjonariuszowi, w szczególności wielokrotnie (cz. 2 art. 28, cz. 1 art. 114-1, cz. 3 art. 369 Kodeksu karnego Ukrainy).

Sąd zastosował wobec nich środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego. Jednemu z nich wyznaczono alternatywę – kaucję w wysokości 1,9 mln hrywien, która została wpłacona.

Informację tę podała Prokuratura Generalna.

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