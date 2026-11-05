执法部门揭露了一起向国民卫队供应劣质制服的欺诈案

执法部门揭露了一起向乌克兰国民卫队供应劣质作战服的欺诈案。该案涉及一笔总额为870万格里夫纳的政府合同。在调查过程中，已有两人被宣布为嫌疑人。

据调查显示，2026年8月，一家位于基辅的企业签订了一份合同，向国民卫队供应1万件作战衬衫，总价值近870万格里夫纳。 实验室检测证实，这些作战衬衫不符合技术要求，不适合军人使用。

总检察长办公室指出，为掩盖违规行为并确保劣质服装被验收，该企业的两名代表向负责军需物资质量控制的国民卫队军人提出，若其将劣质样品替换为合格样品，将支付3000美元。

“随后，嫌疑人又支付了1,000美元，要求其验收不完整的服装批次，并在文件中填写虚假信息，声称已全额交付货物。 实际上，11月2日，该企业向国民卫队交付的作战服数量并不齐全。 此外，其中大部分产品不符合规定要求，不适合在服役和执行作战任务时使用，”总检察长办公室通报称。

据调查方称，此类行为妨碍了国民卫队的合法活动，也阻碍了在戒严状态下向军人妥善提供作战服。

总检察长办公室表示，在对涉案人员的工作场所、住所及车辆进行搜查时，查获了文件、草稿、印章和电子设备。

两名涉案人员均被通知涉嫌在特殊时期妨碍军事部队的合法活动，以及向公职人员提供不正当利益，特别是多次 （《乌克兰刑法典》第28条第2款、第114-1条第1款、第369条第3款）。

法院决定对二人采取羁押的预防措施。其中一人被允许以190万格里夫纳的保释金替代羁押，该保释金已缴纳。

乌克兰总检察长办公室通报了这一消息。

此前，有官员因以极低价格出租国有油轮而被查出。

此外，在基辅和文尼察还揭露了一起针对应征服役人员的虚假就业骗局。

在苏梅州，一起挪用乌克兰武装部队无人机专项资金1500万格里夫纳的贪污案已被查清。

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