2026年圣母进殿节：日期、习俗及节日禁忌

深秋时节，东正教信徒会庆祝“圣母进殿节”——这是全年十二大教会节日之一。 该节日旨在纪念圣母玛利亚生平中的一个重要事件，历史悠久，与许多乌克兰习俗和民间信仰息息相关。

本文将介绍根据新教会历，2026年该节日具体是哪一天，乌克兰人遵循哪些传统，以及根据民间信仰，这一天不建议做什么。

圣母进殿节的庆祝日期

这一节日是为了纪念圣母玛利亚童年时期的一段经历。

据《圣经》记载，这位小女孩出生于年迈的安娜和约阿基姆夫妇，他们原本已对生育不抱希望。他们曾许下誓言：若能得子，便将孩子献给上帝侍奉。 当玛利亚满3岁时，父母履行了誓言。他们将小女孩带到耶路撒冷圣殿，她在那里研读圣经，直至与约瑟相识并订婚。

据信，玛利亚于11月21日进入耶路撒冷圣殿，这一天也因此成为新历法中庆祝该节日的日期。2026年，这一天恰逢星期六。 按旧历计算，圣母进殿节的日期推迟了13天，即12月4日。

圣母进殿节的习俗

在教会历中，除了礼拜仪式外，这一节日并没有什么特殊的传统。然而，与圣母进殿节相关的乌克兰习俗却颇为有趣，其中一些习俗源自异教传统。

在民间信仰中，这一事件被称为“第三圣洁日”。 我们的祖先说，从这一天起，冬天便彻底取代了秋天。人们会寻找水流分出三股泉眼的地方，将这样的水流过火，然后饮用以治病。

关于这一天还流传着一种奇特的迷信：第一个踏进家门的人，将预示来年的运势。如果是个病人或老人，那么家中将充满疾病和厄运。 为了招来富足与健康，人们会尽量让一位英俊、年轻且健康的小伙子率先进入家中。

人们根据“圣母进殿节”当天的天气来预测来年的收成。据说，如果下过雨，土地变得湿润，那么夏天蔬菜就会长得很好。

圣母进殿节当天不可做的事

与其他重要的基督教节日一样，在圣母进殿节当天，不应与亲人争吵、使用粗俗语言、举行婚礼，也不应诅咒他人。 此外，由于该节日正值圣诞斋期，禁止食用肉类和乳制品。

一些节日禁忌源于民间习俗，并无教会依据。我们的祖先说，从圣母进殿节到圣母领报节（3月25日）期间，不能翻土，因为土地需要休养生息。妇女们则避免洗衣服，以免招来风暴。

2026年11月5日的教会节日：传统与民间习俗。

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