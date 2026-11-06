Święto Wprowadzenia Najświętszej Maryi Panny do świątyni 2026: data, zwyczaje i zakazy związane ze świętem

Pod koniec jesieni prawosławni wierni obchodzą Święto Wprowadzenia Najświętszej Maryi Panny do świątyni — jedno z dwunastu największych świąt kościelnych w roku. Święto to poświęcone jest wydarzeniu z życia Dziewicy Maryi i ma długą historię, z którą wiąże się wiele ukraińskich zwyczajów i wierzeń ludowych.

Opowiadamy, na jaką datę przypada to święto w 2026 roku według nowego kalendarza kościelnego, jakich tradycji przestrzegają Ukraińcy oraz czego, zgodnie z ludowymi wierzeniami, nie zaleca się robić tego dnia.

Kiedy obchodzi się święto Wprowadzenia Najświętszej Maryi Panny do świątyni

Święto to poświęcone jest wydarzeniu z dzieciństwa Dziewicy Maryi.

Zgodnie z Biblią dziewczynka urodziła się w rodzinie starszej pary, Anny i Joakima, którzy stracili już nadzieję na potomstwo. Obiecali, że jeśli urodzi im się dziecko, oddadzą je na służbę Bogu. Kiedy Maria osiągnęła wiek trzech lat, rodzice wypełnili swoją przysięgę. Dziewczynkę zaprowadzono do świątyni jerozolimskiej, gdzie pozostała, aby studiować Pismo Święte, aż do momentu poznania Józefa i zaręczyn z nim.

Uważa się, że Maria trafiła do świątyni jerozolimskiej 21 listopada i właśnie ten dzień stał się datą obchodów w nowym kalendarzu. W 2026 roku przypada on w sobotę. Według starego kalendarza data Święta Wprowadzenia Najświętszej Maryi Panny do świątyni przesunęła się o 13 dni – przypada ona 4 grudnia.

Zwyczaje związane z Wprowadzeniem Najświętszej Maryi Panny

W kalendarzu kościelnym święto to nie wiąże się z żadnymi szczególnymi tradycjami, poza nabożeństwem. Jednak z Wprowadzeniem do świątyni wiążą się ciekawe ukraińskie zwyczaje. Niektóre z nich mają pogańskie pochodzenie.

W wierzeniach ludowych wydarzenie to nazwano Trzecią Najświętszą. Nasi przodkowie mówili, że od tego dnia zima ostatecznie zastępuje jesień. Ludzie szukali miejsca, gdzie woda rozdziela się na trzy strumienie, przepuszczali ją przez ogień i pili, aby wyleczyć się z chorób.

Z tym dniem wiązało się niezwykłe przekonanie: taki, kto pierwszy przekroczy próg domu, taki będzie cały następny rok. Jeśli będzie to osoba chora lub starsza, w domu zapanują choroby i niepowodzenia. Aby przyciągnąć dobrobyt i zdrowie, starano się wpuścić do domu jako pierwszego przystojnego, młodego i zdrowego młodzieńca.

Na podstawie pogody w święto Wprowadzenia do Świątyni przewidywano plony na następny rok. Mówiono, że jeśli spadł deszcz i ziemia stała się mokra, to latem warzywa będą dobrze rosły.

Czego nie wolno robić w święto Wprowadzenia Najświętszej Maryi Panny do świątyni

Podobnie jak podczas innych ważnych świąt chrześcijańskich, w święto Wprowadzenia do świątyni nie należy kłócić się z bliskimi, używać wulgarnego języka, brać ślubu ani życzyć innym zła. Zabronione jest również spożywanie produktów mięsnych i mlecznych, ponieważ święto to przypada w okresie postu bożonarodzeniowego.

Niektóre świąteczne zakazy powstały w ludzie i nie mają uzasadnienia kościelnego. Nasi przodkowie mówili, że od święta Wprowadzenia do święta Zwiastowania (25 marca) nie wolno kopać ziemi, ponieważ powinna ona odpoczywać. Kobiety powstrzymywały się od prania, aby nie sprowadzić burzy.

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