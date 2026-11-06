2026年11月6日节日——基辅解放日：首都如何度过了778天的被占领岁月

每年11月6日，乌克兰都会纪念基辅从纳粹占领中解放的日子。 正是1943年的这一天，苏联军队在经历了旷日持久且血腥的战斗后进入首都，结束了持续778天的占领。

基辅从纳粹侵略者手中解放的日子每年定在11月6日。 2026年这一天恰逢星期五，距离1943年的事件已过去83年。这是一个值得纪念的日子，与第二次世界大战期间发生在乌克兰境内的最重要事件之一密切相关。 其核心意义在于缅怀那些历经占领时期的人们，并向在战斗中牺牲以及因纳粹罪行而遇难的人们致敬。

11月6日已被列入基辅全市纪念日名录。这一天并非作为带有娱乐活动的普通城市节日来庆祝，而首先是一个历史纪念日。 此时，人们会追忆1943年的事件，讲述基辅市民在占领期间的命运，并提醒世人这座城市是以何等代价重归苏联军队控制的。 同样重要的是要记住，当时的解放并不意味着战争的结束：在乌克兰领土上的战斗还持续了很长时间。

基辅是如何沦为被占领城市的

1941年9月，纳粹军队进驻基辅。 在此之前，这座城市经历了大规模的战斗和持续数周的防御战。9月19日，德军控制了首都。从那时起，对基辅市民而言，城市历史上最可怕的时期之一就此拉开序幕。 占领持续了778天——直至1943年11月6日。在此期间，基辅遭受了大规模破坏，其居民则面临恐怖统治、饥荒、强迫劳动、逮捕和枪决。 纳粹当局迫害了犹太人、罗姆人、战俘、地下抵抗者以及其他被其视为政权敌人的群体。 巴宾雅尔（Babyn Yar）成为了占领恐怖最令人毛骨悚然的象征之一：1941年9月，纳粹分子在那里枪杀了数万名犹太人，随后又在那里杀害了其他群体的人。

占领政权试图控制生活的方方面面。人们饱受食物、药品和燃料短缺之苦，对自身安全毫无保障。部分居民被强行押往德国从事强制劳动。 其余的人则试图在城里生存下去，帮助亲人，为他人提供藏身之处，或加入地下抵抗运动。

在苏联军队回归之前，基辅已遭到严重破坏，人口也大幅减少。 根据城市历史资料记载，当时城内仅剩约10万居民——远少于战前。因此，11月6日对基辅人而言，不仅标志着军事控制权的更迭，更是漫长占领暴力时期的终结。

基辅战役的经过

首都的解放是规模宏大的第聂伯河战役的一部分——这是第二次世界大战中规模最大的军事行动之一。 1943年秋，苏军向西推进，试图将德军赶出乌克兰左岸，并渡过第聂伯河抵达右岸。 这条河流成为了一道严峻的障碍：其宽阔的河面、湍急的河流以及德军坚固的防御阵地，都使渡河行动变得异常艰难。

起初，苏军指挥部计划从布克林桥头堡——即基辅以南第聂伯河右岸的一段区域——发起主攻。然而，该处的进攻遭遇了德军的顽强抵抗。 战斗异常激烈，而试图突破德军阵地的努力未能取得预期效果。随后，指挥部决定将主要攻势转移到位于首都以北的柳季兹桥头堡。

正是从那里，1943年10月底至11月初，对基辅的决定性进攻拉开了序幕。由尼古拉·瓦图廷将军指挥的第一乌克兰方面军部队参与了此次进攻。 由卢德维克·斯沃博达指挥的第一捷克斯洛伐克独立旅也加入了此次作战。苏军部队试图突破敌军防线，迅速向城市推进。

对基辅的进攻于11月3日开始。战斗在首都周边及市中心区域激烈进行。 11月5日夜至6日凌晨，苏联装甲部队沿布列斯特-立陶宛公路（现称别雷斯特大道）突进至城内。到11月6日清晨，德军在基辅的抵抗已被击溃。 这一天被视为首都解放日。

基辅解放为何具有如此重要的意义

基辅具有重大的军事、政治和象征意义。它是乌克兰的首都，重要的交通和工业中心，也是德国战线上的战略要地。 重新控制该城对纳粹德国在东线的阵地造成了沉重打击。此外，苏军也因此获得了向乌克兰右岸地区继续推进的机会。

对市民而言，最重要的是结束了占领。经历了两年恐怖统治的人们终于能够走出藏身之处，寻找亲人，并逐步恢复正常生活。 与此同时，这座城市亟待重建：房屋、企业、道路和交通设施均遭到破坏。部分基础设施在德军撤退时被摧毁或损毁。

然而，解放并不意味着人员伤亡的终结。围绕第聂伯河和基辅的战斗夺走了大量军人的生命。确切的伤亡数字仍是历史研究的课题，因为不同来源的估算存在显著差异。 众所周知，苏联指挥部力求在11月7日——十月革命周年纪念日之前攻占基辅。这一政治性截止日期影响了作战计划和进攻节奏，而仓促行事以及渡过第聂伯河的准备工作不足，导致了巨大的伤亡。 因此，今天在纪念这一日子时，不仅要谈论军事成果，更要谈论士兵和平民所付出的代价。基辅解放的历史，既是一部关于勇气与牺牲的历史，也是一部关于占领者罪行以及军事指挥部艰难决策的历史。

关于基辅解放的有趣事实

1943年11月的事件包含许多细节，有助于我们更好地理解此次行动的具体经过以及这座城市所经历的一切。

占领持续了778天。 德军于1941年9月19日进入基辅，而苏军则于1943年11月6日重新夺回了对这座城市的控制权。 对于几代基辅人来说，那是一段漫长的岁月，充满了恐惧、生活必需品的匮乏以及无处不在的危险。

来自北方的进攻起到了决定性作用。 起初，指挥部原本指望从布克林桥头堡取得突破，但最终将主攻方向转移到了柳季兹。正是这一方向帮助部队突破了德军防线，并逼近了首都。

人们急于在11月7日前结束这次作战行动。 这一天是十月革命周年纪念日，在苏联被视为最重要的国家节日之一。力争赶在这个具有象征意义的日子前完成作战，成为影响进攻节奏的因素之一。

参与解放行动的不仅有苏联部队。 由卢德维克·斯沃博达指挥的第一捷克斯洛伐克独立旅也加入了作战。该旅的参与成为共同对抗纳粹军队斗争的一部分。

基辅迎接解放者时几乎已成空城。 由于占领、驱逐、人员伤亡和居民撤离，城内仅剩部分战前居民。据城市历史资料估算，解放时人口约为10万人。

战斗结束后，城市亟待重建。住宅楼、工业设施、交通及市政基础设施均遭受了破坏。回归和平生活需要居民付出巨大努力，并恢复城市各项服务。

基辅是如何纪念“解放日”的

11月6日，基辅按照传统纪念在占领期间及保卫城市战斗中牺牲的烈士。往年，在这一纪念日之前，都会举行向纪念碑敬献鲜花的仪式、与老兵的见面会、主题展览以及历史活动。 博物馆和教育机构会组织讲座、导览活动，并出版关于1941至1943年事件的出版物。 此类活动不仅有助于保存记忆，还能向年轻一代阐释占领时期的真实情况以及首都是如何获得解放的。

向纳粹政权下的平民受害者致敬占据着特殊地位。这些人死于枪决、强迫劳动、饥荒、镇压和战斗行动。 同样重要的是，我们要铭记那些在渡过第聂伯河和进攻基辅期间牺牲的军人。这一天不仅关乎军事行动，更关乎成千上万因战争而命运改变的人们的命运。

如今，人们在纪念这一重要日子时，会结合当代背景，摒弃苏联时期的宣传话术。纪念活动的焦点在于缅怀纳粹主义的受害者、历史事实，以及乌克兰和乌克兰人民在反抗占领斗争中所发挥的作用。 同时，切勿将1943年基辅的解放与第二次世界大战的结束混为一谈：此事件之后，战斗仍在继续，乌克兰还长期处于战火之中。

对于每一位希望参与纪念活动的人来说，都有一个简单的方式——参观博物馆或纪念馆，阅读目击者的证词，翻看历史照片，或者向孩子们讲述这座城市的历史。 毕竟，对过去的记忆不仅存在于正式的纪念仪式中。它活在家族故事、文献、书籍以及关于那些经历过占领并为重获自由而奋斗的人们的谈话中。

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