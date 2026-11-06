乌克兰电动汽车销量暴跌近四倍：乌克兰人选择哪些车型

2026年10月，乌克兰新车销量中电动汽车所占比例较去年同期从31%降至8.8%。 相反，乌克兰消费者更倾向于选择汽油车、柴油车和混合动力车型。

据其数据显示，10月份，搭载传统内燃机的汽车占据了新乘用车市场64%以上的份额。相比之下，2025年10月，这类车型仅占销售量的48%。

需求最大的是汽油车——其市场份额在一年内从29.6%上升至39.7%。此外，柴油车的市场地位也显著增强，市场份额从18.6%增至24.7%。

混合动力汽车也展现出积极的发展势头。 10月份，其占新乘用车销量的26.7%，而去年同期为20.6%。与此同时，消费者对纯电动车的兴趣大幅下降——其市场份额从31%缩减至8.8%，降幅超过三倍。

配备液化石油气（LPG）设备的汽车依然最不受欢迎，与去年一样，其在新车市场中的份额不足1%。

哪些车型成为销量冠军

“乌克兰汽车工业协会”还公布了各车型类别中最受欢迎的车型。在汽油车和加气车中，现代途胜（Hyundai Tucson）位居榜首。 在混合动力车型细分市场中，丰田RAV4位居榜首；而在柴油车型中，大众途锐吸引了最多的消费者。

在电动汽车类别中，比亚迪海狮06 EV最受欢迎。因此，尽管电动汽车在新车销量中的份额总体有所下降，但该车型仍以10月份的销售成绩领跑该细分市场。

乌克兰汽车工业协会（“乌克兰汽车工业协会”）通报了汽车市场结构的变化情况。

电动汽车占英国新车市场的32%——InsideEVs。

2026年，谁将主导全球电动汽车市场？

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